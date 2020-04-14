2020-04-14T15:24:42+03:00
Политика

Губернатор Василий Голубев усилил меры соцподдержки жителям Дона

Глава региона назначил выплаты, которые помогут десяткам тысяч человек
Юрий ПОЗДНЯК
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Губернатор Ростовской области дополнил пакет мер социальной поддержки для жителей Дона. Фото: donland.ruГубернатор Ростовской области дополнил пакет мер социальной поддержки для жителей Дона. Фото: donland.ru
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Донской губернатор Василий Голубев решил существенно дополнить пакет социальных мер поддержки жителям Ростовской области в сложный период, связанный с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Сегодня, 14 апреля, Василий Голубев подписал распоряжения о назначении дополнительных выплат малообеспеченным семьям и безработным гражданам с детьми, - рассказали в пресс-службе донского правительства.

На единовременные выплаты для многодетных малообеспеченных семей будет направлено из резервного фонда правительства Ростовской области 246,5 млн рублей. При этом еще 45 млн рублей пойдут на финансовую поддержку для тех, кто зарегистрирован в качестве безработного и имеет несовершеннолетних детей.

Василий Голубев решил лично прокомментировать подписанное распоряжение, а заодно и уточнить подробности оказания нужной и своевременной адресной помощи. Видеообращение главы Дона появилось на его личной странице в сети Instagram.

- Сейчас непростой период у всех. Сложно бизнесу, чье дело приостановлено. Испытывает трудности экономика в целом. Режим жесткой экономии мы ввели для бюджетных расходов. Но есть категория людей, которым наиболее непросто. Это многодетные семьи и семьи с детьми, чьи родители потеряли работу. Мы поддержим таких людей, - выразил уверенность губернатор Ростовской области.

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Донской губернатор рассказал о дополнительных мерах поддержки для многодетных семей с невысокими доходами и для безработных граждан с детьми.
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По его словам, многодетные семьи с невысокими доходами получат по 5 тысяч рублей. Такая мера предназначена для 42,5 тысяч таких семей, живущих на Дону. Деньги будут начислены органами соцзащиты автоматически, пояснил Голубев.

Кроме того, будет выплачено единовременно по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, чей родитель зарегистрирован в качестве безработного по состоянию на 15 апреля.

- Эта помощь будет носить заявительный характер, и оформить ее можно будет через городские и районные центры занятости населения, - добавил губернатор региона. - Новые меры дополнят ранее принятый в регионе комплекс мер социальной поддержки граждан, а также меры, которые ввел своим решением президент страны.

Не оставил без внимания Василий Голубев и ситуацию с многочисленными нарушениями режима всеобщей самоизоляции, которые нашли отражение в специальной статистике «Яндекса». Напомним, что вчера в Ростове-на-Дону индекс самоизоляции был оценен сервисом компании всего в 2,5 балла из 5 возможных.

- Дорогие друзья, берегите своих родных и близких! Убедительная просьба. Понимаю, что это непросто, но это сегодня очень важно. Потерпите немного. Оставайтесь дома, это необходимо для всех нас, - эмоционально призвал жителей Дона губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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