Еще полсотни заболевших: в Ростовской области число зараженных достигло почти 600 человек

В Ростовской области сохраняется тенденция роста заболеваемости коронавирусом, заявил главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев.

На 25 апреля 2020 года число заболевших увеличилось на 51 человека. Таким образом, на Дону на сегодняшний коронавирусом болеют 584 человек. 37 человек выздоровели. К сожалению, в Ростовской области зарегистрирован первый случай смерти от новой коронавирусной инфекции.

- На стационарном лечении находятся 117 человек. В тяжелом состоянии шесть пациентов. В обсервации – 37 человек, - сообщили в правительстве Ростовской области.

Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (14), Белая Калитва (4), Зверево (4), Новошахтинск (7), Таганрог (4), Донецк (1), Каменск-Шахтинский (1), а также в Азовском (4), Аксайском (1), Веселовском (1), Волгодонском (4), Кагальницком (1), Милютинском (1), Пролетарском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (2) районах.

Всего проведено 24,1 тысячи тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 1 811.

Существенную лепту в рост заболеваемости вносят граждане, приезжающие из других регионов. Так, 135 заболевших – люди из других регионов страны. А это – 135 человек, то есть четверть от всех заболевших.

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Об этом заявил главный санитарный врач донского региона

Сегодня, 25 апреля, в Ростове-на-Дону прошло заседание регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области. Во время мероприятия главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев озвучил, какова ситуация на сегодняшний день.

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34-летний профессор, врач адаптивной физкультуры из КНР Чжан Цзюньфэй приехал в донскую столицу к своим друзьям. Мужчина надеялся в Ростове-на-Дону дождаться момента, когда в родном Китае улучшится эпидемиологическая обстановка, но этим планам не сужено было сбыться.

На самолете Чжан Цзюньфэй 2 февраля прилетел из Пекина в Москву, но когда узнал, что там стремительно растет число заболевших коронавирусом , то принял решение взять такси и приехать в Ростов-на-Дону, где почти не было заболевших.