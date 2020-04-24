Умерший от коронавируса врач сбежал из Китая в Ростов-на-Дону, чтобы спастись от COVID-19

34-летний профессор, врач адаптивной физкультуры из КНР Чжан Цзюньфэй приехал в донскую столицу к своим друзьям. Мужчина надеялся в Ростове-на-Дону дождаться момента, когда в родном Китае улучшится эпидемиологическая обстановка, но этим планам не сужено было сбыться.

На самолете Чжан Цзюньфэй 2 февраля прилетел из Пекина в Москву, но когда узнал, что там стремительно растет число заболевших коронавирусом , то принял решение взять такси и приехать в Ростов-на-Дону, где почти не было заболевших.

Большую часть своей жизни Чжан Цзюньфэй занимался карьерой. Фото: из личного архива героя публикации

- Он строго соблюдал самоизоляцию и старался избежать каких-либо контактов , но 3 апреля у него поднялась температура. Сначала все было хорошо, но уже 3 апреля Чжан почувствовал себя неважно и решил обратиться за медицинской помощью, а уже 5 апреля его положили в Ростовскую городскую больницу № 6. Где, как позже узнали, был скандал с больной коронавирусом в общей палате, а заболевший COVID-19 врач-рентгенолог делал снимок. Чжану поставили пневмонию, и он стал получать лечение, - рассказала Оксана Кривошеева «Комсомольской правде-Ростов».

По ее словам, заболевшему гражданину Китая дважды делали тест на коронавирус – 5 и 8 апреля. Но результаты были отрицательными, поэтому врача продолжали лечить от пневмонии в палате Ростовского городской больницы № 6. 14 апреля тест оказался положительным. Его с отеком мозга перевели в Центральную городскую больницу №1 им. Н. А. Семашко.

- Врачи от нас все скрывали. Нам говорили, что Чжан приходит в себя, у него есть элементы сознания. Его переводчик постоянно была на связи с представителями больницы и даже спала с телефоном в руках. Мы очень переживали за его здоровье, он нам как родной, мы чувствовали что-то неладное, особенно когда узнали про якобы искусственную кому. Вечером 17 апреля нам сообщили, что Чжан умер, - вспоминает Оксана Кривошеева. –Мое состояние, а также всех его друзей и ростовских знакомых было не передать словами. Никто не мог поверить в то, что жизнь 34-летнего молодого мужчины, который всю свою жизнь посвятил медицине, прервалась так внезапно из-за болезни, от которой он бежал и очень боялся. Чжан Цзюньфэй был прекрасным врачом, истинным профессионалом своего дела, добрым, порядочным и образованным человеком.

Знакомые погибшего от коронавируса молодого профессора из Китая с теплотой отзываются о нем. Фото: из личного архива героя публикации

После смерти врача из Китая в Центральной городской больнице №1 им. Н. А. Семашко сотрудники правоохранительных органов стали устанавливать обстоятельства гибели. Специалисты произвели вскрытие только спустя несколько дней из-за того, что требовалось получить разрешение из КНР на проведение процедуры. Экспертиза показала, что новый опасный вирус заметно покосил состояние здоровья врача. У молодого мужчины обнаружили сепсис, двустороннюю пневмонию и коронавирусную инфекцию, однако на этом исследования не закончились, экспертизы собранных материалов продолжаются.

Пока специалистам все еще не удалось установить, где именно 34-летний профессор, врач Чжан Цзюньфэй подхватил опасный вирус.

Чжану нравилось в Ростове-на-Дону. Фото: из личного архива героя публикации

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