2020-04-14T13:17:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове возбуждено уголовное дело по факту нарушений в больнице №6

В областном Следкоме отреагировали на результаты проведенной проверки
Юрий ПОЗДНЯК
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Ростовская городская больница № 6.Фото: официальный сайт больницы gb6.donpac.ruРостовская городская больница № 6.Фото: официальный сайт больницы gb6.donpac.ru
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Донской Следком возбудил уголовное дело по факту выявленного нарушения санитарно-эпидемиологических правил в городской больнице №6 Ростова-на-Дону. Об этом сообщается на сайте полпредства президента РФ в ЮФО со ссылкой на рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как говорится в опубликованном сообщении, проверка, результаты которой дали толчок для решительных действий следователей, состоялась 8 апреля. В составе инспекции были сотрудники Роспотребнадзора и аппарата полпреда президента.

- Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», - пояснили в ведомстве.

Отметим, что 13 апреля во время онлайн брифинга министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская сообщила, что на данный момент многие врачи больницы №6 находятся на карантине и проходят тестирование на наличие инфекции.

- На сегодняшний день 31 сотрудник больницы №6 находится в изоляции на первом этаже медицинского учреждения. К пациентам они не допускаются. Они не очень качественно выполняли предписанные санитарные правила, - уточнила министр.

При этом Татьяна Быковская отметила, что коронавирусную инфекцию обнаружили у врача-рентгенолога закрытого на карантин терапевтического отделения шестой горбольницы. Она предположила, что заражение медика произошло из-за недостаточно тщательной обработки рентген-аппарата после каждого пациента.

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Татьяна Быковская: "31 сотрудник 6-ой больницы находится на изоляции"

Министр здравоохранения сообщила, что к пациентам они не допускаются (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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