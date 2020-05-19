На Дону больше 20 заболевших "ковидом" не могут самостоятельно дышать

19 мая стало известно, что в Ростовской области 21 пациент, заболевший коронавирусом, не может самостоятельно дышать. Опасная инфекция, обнаруженная у этих людей, вызвала осложнения, что нанесло удар по легким. Однако, есть и положительная динамика: 65 жителей дона справились с вирусом, выздоровели и сейчас чувствую себя нормально.

По данным регионального правительства, только за последние сутки врачи выявили 131 новых случаев заражения COVID-19. Это новый рекорд по донского региону. Всего заболевших насчитывается уже 2645 человек.

Большинство новых случаев по-традиции зарегистрировано в Ростове-на-Дону - 28. Следом идет Сальский район - 14, за ним Советский район - 11. В Новошахтинске и Шахтах - 6 и т.д.

Добавим, что на стационарном лечении находятся 416 пациентов. На данный момент под медицинским наблюдением пребывают 7065 человек. Всего за весь период пандемии врачи обследовали больше 30 тысяч жителей Дона.

Тестирование людей на "ковид" с каждым днем набирает все большие обороты. Девять лабораторий провели больше 2,6 тысяч тестов на наличие вируса. А всего было сделано свыше 77 тысяч исследований.

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