Репетиция Парада Победы 2020 в Ростове-на-Дону: Новейшие истребители ВВС России примут участие в летнем Параде Победы

Экипажи штурмовой авиации готовятся показать высший пилотаж — начались репетиции Парада Победы 2020 в Ростове-на-Дону. В них принимают участие самолеты Южного военного округа (ЮВО), которые в демонстрационных полетах явят всю мощь и силу российской боевой авиации, стоящей на страже нашего неба.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России, к тренировкам уже приступили экипажи штурмовой авиации. Пролет парадным строем состоится на различных высотах, варьируемых от 200 до 600 метров. В составе группы будет около 30 самолетов-штурмовиков Су-25.

Среди участников также заявлены новейшие истребители Су-25СМ3. Несомненно, они вызовут особенный интерес у зрителей.

Этот самолет, прежде всего, интересен своей уверенной дальнобойностью — используя модернизированную систему наведения, усовершенствованный штурмовик может без особых проблем выполнять из-за облаков точный запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь при этом на значительном удалении от заданной цели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/781714" frameborder="0"></iframe> Авиация ЮВО начала подготовку к Параду Победы.В мероприятиях примут участие более 43 тысяч военнослужащих, более 800 единиц современных и исторических образцов вооружения и военной техники

Отметим, что всего на территории округа 24 июня пройдут десять военных парадов. Четыре из них состоятся в городах-героях - Волгограде (Сталинграде), Керчи, Новороссийске и Севастополе. Еще шесть мероприятий будут в местах расположения штабов объединений военного округа - Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. При этом, военный парад в дагестанском Каспийске состоится впервые.

Напомним, что легендарное шествие Победителей состоялось 75 лет назад - 24 июня. Решение о переносе Парада объявил президент России Владимир Путин, который отметил, что риски для здоровья при подготовке к проведению торжественного мероприятия должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены.

При этом ставшую традиционной акцию «Бессмертный полк» планируют провести 26 июля - в день ВМФ. Однако, глава государства сделал оговорку, что шествие может быть перенесено, если специалисты посоветуют поступить так из-за эпидемиологической обстановки.

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