2020-06-16T19:15:01+03:00
Общество

«С глаз долой - из сердца вон?!»: Больше ста собак вынуждают переехать из Батайска в чистое поле

Против любительницы животных и ее питомцев взбунтовались соседи, которые подали в суд и трижды выиграли дело
Ольга ГОПАЛО
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В доме Эльвиры живут 120 кошек и собак.В доме Эльвиры живут 120 кошек и собак.Фото: Личный архив героя публикации
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История со 120 собаками и кошками, которые живут в одном из дачных домов города Батайска, получила свое продолжение. Против запаха и круглосуточного лая взбунтовались соседи любительницы животных Эльвиры Хапаловой. Семь лет сердобольная женщина подбирала несчастных «шариков» и «барсиков» на улицах города - лечила, кормила, прививала и выхаживала. Как могла. Никому не отказывала даже тогда, когда изможденных четверолапых ей подбрасывали прямо к воротам дома. Вот только такая забота пришлась по душе не всем. На батайчанку подали в суд ее земляки и трижды выиграли дело.

Теперь собакам предстоит переезд, если найдутся спонсоры. Фото: Личный архив героя публикации

Теперь собакам предстоит переезд, если найдутся спонсоры.Фото: Личный архив героя публикации

«ГОТОВЛЮ ДОКУМЕНТЫ В ВЕРХОВНЫЙ СУД»

- Всех животных, которые у меня живут на закрытой частной территории, суд определил вывезти в пункты передержки для бездомных животных, которых, например, в Батайске даже нет, - рассказала Эльвира. - Но я не могу понять одного: почему?! Все они мои домашние питомцы, каждого из которых я люблю. Сколько бессонных ночей я провела в заботе о них! И теперь мне предлагают просто избавиться: с глаз долой - из сердца вон. Я лично так не могу. И уже сейчас готовлю документы в Верховный суд. Надеюсь, там меня услышат.

А пока суд да дело, Эльвире приходится думать, как спасать ситуацию. Штрафы от судебных приставов за неисполнение решений суда приходят с завидной регулярностью. По словам женщины, их уже на тысяч сто - не меньше - набежало за эти годы.

Вот только решить проблему предлагают не власти, а такие же любители животных, как и сама женщина.

Каждое животное нуждается в заботе. Фото: Личный архив героя публикации

Каждое животное нуждается в заботе.Фото: Личный архив героя публикации

МЕСЯЦ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ДВА ДНЯ НА ПЕРЕЕЗД

Так, чтобы не дать расстаться «хвостикам» с любимой хозяйкой, один из благотворителей помог купить Эльвире участок в станице Ольгинской, дабы перевезти всех животных туда.

- Конечно, работы там непочатый край, - продолжает собеседница. - Судите сами: участок, по сути, находится в поле, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо других подведенных коммуникаций. Плюс нужно огородить территорию забором, чтобы мои животные никому не мешали. А еще построить им вольеры. И на все про все - миллион рублей, не меньше. Вот только где взять деньги, ума не приложу. Одна надежда на добровольцев и организации, которые могли бы оказать спонсорскую помощь.

Трижды суд вставал на сторону соседей. Фото: Личный архив героя публикации

Трижды суд вставал на сторону соседей.Фото: Личный архив героя публикации

По словам женщины, уход за хвостатыми влетает в кругленькую сумму. Только корм, пеленки и дезсредства в день обходятся почти в восемь тысяч рублей. Это не считая лекарств, а также других нужных средств - сейчас, например, для обработки от клещей. При этом надежд Эльвира не теряет и верит, что им обязательно помогут.

- Чтобы построить для них вольеры и сделать все необходимое, мне потребуется месяц, а перевести всех в новый дом - дня два, - говорит она. - К сожалению, желающих помочь мало, но каждое животное хочет любить и быть любимым, а главное - жить. Но все в этом мире упирается в деньги. Даже для того, чтобы дышать, нужно есть, а, чтобы есть, еду нужно купить. Замкнутый круг, из которого я просто не вижу выхода.

За семь лет женщина помогла многим животным. Фото: Личный архив героя публикации

За семь лет женщина помогла многим животным.Фото: Личный архив героя публикации

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь Эльвире, ее телефон есть в редакции ростовской "КП". Звоните нам по номеру: 8 (863)-333-24-22.

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По словам женщины, какого-то приюта на территории города нет. Эту функцию, по сути, все эти годы выполняла она одна: лечила, прививала, стерилизовала, дала крышу над головой и миску вкусной каши. А еще - неравнодушные горожане, которые помогали ей деньгами и кормом. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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