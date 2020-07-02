2020-07-02T15:11:05+03:00
Общество

Весь вечер "папкала" на флаг "Ростова": дочка Карпина заставила болельщиков плакать от умиления

После матча против "Краснодара" малышка по-своему поддерживала отца, тыкая на флаг "желто-синих" с криками "ПАПА" [видео]
Дадаян Давид
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Дочка Валерия Карпина поддержала команду своего папы. Фото: соц. сети.Дочка Валерия Карпина поддержала команду своего папы. Фото: соц. сети.
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Маленькая дочка главного тренера ФК "Ростова" Валерия Карпина покорила болельщиков "желто-синих". После валидольного матча против "Краснодара" она весь вечер хваталась за флаг донской команды и кричала "Папа". Видео опубликовала супруга тренера Дарья Карпина на свой странице в "инстаграме".

Чтобы понять и разделить детскую радость, сначала вспомним как проходил матч "Ростов" -"Краснодар". Южное дерби - так назвали встречу футбольные эксперты. Действительно, на главном донском стадионе встретились принципиальные соперники. Каждому нужна была победа. Гости сразу пошли вперед и взяли инициативу. В первом тайме краснодарским игрокам удалось забить гол, а после стал огрызаться "Ростов".

Второй тайм хозяева пытались продавить оборону соперника, и в итоге им это удалось. На последних минутах матча судья назначает пенальти в ворота "Краснодара". Ивелин Попов спокойно реализовал 11-и метровый и сравнял счет. В результате - ничья, 1:1.

Подписчики Карпиной и болельщики "Ростова" оказались в восторге от того, как дочка главного тренера поддерживала своего папу и всю команду. Люди просто завалили ее комплиментами.

- Просто плачу от умиления! Такая красавица! - признался подписчик.

- Красотка! Может стать символом ФК "Ростов", - предложила другая девушка.

dasha.karpinadasha.karpina
Никогда не учили весь вечер "папкала" на флаг
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Такое настроение дочки удивили даже ее маму, супругу наставника "желто-синих". Дарья Карпина призналась под видео, что малышку никто и никогда этому не учил, и она впервые демонстрирует такие познания в футболе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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