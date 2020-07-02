Имена Победы: легендарный подвиг молодого командира Василия Горшкова

В середине прошлого века на территории СССР проходили ожесточенные бои за каждый метр земли. В период Великой Отечественной войны сражались все, кто мог держать в руках винтовку. Прошагали солдаты и по Ростовской области. Фашисты пытались как можно быстрее захватить южную столицу, чтобы обеспечить дальнейшее наступление вглубь страны. Им противостояли солдаты Красной армии. Бойцы сражались на смерть, превозмогая боль, проявляя самые сильные качества. Многих из низ навсегда вписали свои имена в историю Победы.

Проспект Горшкова

В Ростове-на-Дону есть множество улиц и проспектов, названных в честь героев самой страшной войны в истории человечества. Дома помнят имена и знаменитых полководцев и простых солдат. Их героизм и отвага отмечены потомками и навсегда вписаны в память народа.

Среди них и Горшков Василий Николаевич - командир отделения роты автоматчиков 575-стрелкового полка. Он воевал на Воронежском фронте в должности младшего сержанта. Родился Василий Николаевич в небольшой деревне Байгельды, что в Башкирии, 17 декабря 1920 года. Гражданскую войну он не застал, и с самого детства трудился в полях, как и его родители. В юношеском возрасте отправился работать в местный трахоматозный медпункт.

Великая Отечественная

К сожалению, о том, как жил Горшков до войны, известно немного. Весной 1941 году, за месяц до начала боевых действий, его призывают на службу в советскую армию.

Горшков сразу стал проявил лидерские качества, поэтому его определили командиром отделения роты автоматчиков. Первое время, когда Красная Армия отступала, Горшков впитывал в себя военный опыт и понимал тонкости ведения боя. Особенно отличился только в 1943 году при наступлении советских войск. 22 сентября - самый разгар знаменитого форсирования Днепра. У села Трахтемиров, что в Черкесской области, Горшков совершил героический подвиг, который останется в памяти многих поколений.

Враг обстреливал берег реки, не давая возможности солдатам переправится через на противоположную сторону. Тогда Василий Горшков принял решение самостоятельно перевези людей. Он успешно доставил штурмовую группу автоматчиков на западный берег Днепра, а после закрепился на возвышенности откуда его солдаты вели огонь.

В это время Василий вернулся и снова переправился через реку, чтобы забрать раненных. В результате он сделал еще шесть рейсов, пока не доставил всех солдат с боеприпасами на противоположный берег. При этом ему удавалось успешно отражать атаки фашистов. Он лично уничтожил 15 гитлеровцев, умело обращаясь со своим оружием в сложнейших условиях.

В результате за образцовое выполнение боевых задач его наградили званием Героя Советского Союза.

Конец жизни

После своего подвига Василий Николаевич продолжил вместе со всеми продвигаться на запад. В 1944 году он окончил курсы младших лейтенантов. Спустя несколько месяцев, в конце августа он трагически погиб на поле сражений. Похоронили героя в селе Заречье Ивано-Франковской области Украины.

В Ростове-на-Дону в его часть назван проспект в районе Военведа. Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летчик Николай Гастелло и его легендарный "огненный таран"

Молодой парень, совершая боевой вылет, был подбит и пустил горящий самолет в самую гущу врага, уничтожив десятки германских машин (подробнее)

Боевой путь великого советского командира Андрея Еременко

Герой Советского Союза начал военную карьеру еще в юношеском возрасте, а во время Великой Отечественной войны проявил себя как отважный боец и талантливый полководец (подробнее)