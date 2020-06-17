2020-06-17T12:28:23+03:00
Общество

Имена Победы: летчик Николай Гастелло и его легендарный "огненный таран"

Молодой парень, совершая боевой вылет, был подбит и пустил горящий самолет в самую гущу врага, уничтожив десятки германских машин
Дадаян Давид
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Капитан Николай Францевич Гастелло, 23.04.1907 г. — 26.06. 1941 г. (фото: государственный архив)Капитан Николай Францевич Гастелло, 23.04.1907 г. — 26.06. 1941 г. (фото: государственный архив)
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Во время Второй Мировой войны Ростов-на-Дону - стал одним из центров, где столкнулись две огромные силы. Фашисты пытались как можно быстрее взять город и завладеть его ресурсами. Им противостояла Красная Армия а также многочисленные народные ополчения, которые были сформированы из добровольцев и жителей южной столицы.

Война нанесла серьезный удар не только по городу, но и по всей донской земле: жертвами стали миллионы человек, разрушены сотни здания, уничтожена инфраструктура. Защищая родную землю, тысячи людей проявили героизм и мужество. Имена некоторых из них навсегда вписаны в городские улицы.

Улица Гастелло

Николай Францевич Гастелло родился в 1907 году в Москве. Его семье приходилось постоянно переезжать из города в город, поэтому мальчик рано повзрослел и пошел работать. Сначала он трудился обыкновенным слесарем, но затем повзрослел и вступил в партию. Позже начал работать на заводе.

В 1932 году его призвали в армию. Он отправился на учебу в военную авиационную школу пилотов. Там парень впервые столкнулся с настоящими самолетами, которые в то время казались чудом техники. Еще до начала войны он успел налетать сотни часов на различных аппаратах. В первые годы служил вторым пилотом на тяжелом бомбардировщике ТБ-3. С ноября 1934 года молодой летчик стал самостоятельным пилотом, войдя в должность командира корабля.

Война

Войну Николай Францевич встретил в должности капитана. Красная армия в первые дни сражений была разбита и понесла тяжелые потери. Пехота отступала и ей нужна была поддержка с воздуха. Уцелевшие летчики и самолеты 24 июня были сведены в две эскадрильи. Николай Гастелло стал командиром одной из них. Он и бойцы под его руководством совершили три вылета.

26 июня произошло то, что навсегда войдет в историю, на долгие годы станет примером мужества и героизма. Во время очередного боевого задания, самолет Гастелло подбили. В результате машина загорелась и вскоре пламя охватило весь кузов. Николай оказался перед сложным выбором: попытаться спастись или использовать свой самолет в качестве тарана. Для него решение было очевидным.

Модель самолета (ДБ-3ф), на котором Гастелло совершил подвиг. Фото: www.migavia

Модель самолета (ДБ-3ф), на котором Гастелло совершил подвиг. Фото: www.migavia

Сослуживцы Николая видели, как он развернулся и направил машину в танковую колонну врага, которая шла на Запад. Взрыв произошел в районе деревни Радошковичи. В результате десятки немецких машин и цистерн с горючим взорвались вместе с самолетом героя. Многие видели, как над этим местом поднялся гигантский столб пламени. До сих пор неизвестно, какой был нанесен урон врагу, но ясно одно: фашисты не ожидали такого героизма и потеряли множество ценного транспорта во время взрыва.

Его боевые товарищи рапортовали о случившемся. Все они подтвердили факт самопожертвования и описали в деталях, как это было. Как позже выяснилось, под покровом ночи крестьяне пришли на место взрыва, вытащили труп летчика, обернули в парашют и похоронили неподалеку.

Вскоре подвиг Гастелло получил широкое освещение в советских СМИ. О нем узнали миллионы людей по всей стране. Восхищению не было предела. Подвиг стал примером мужества и вдохновлял летчиков все годы войны.

Герой Советского Союза

Капитан Николай Гастелло посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза, а его подвиг стал примером самопожертвования во имя Победы. Сейчас улица, названная в честь великого солдата, находится в Западном районе Ростова-на-Дону. Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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