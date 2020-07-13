В Ростове на экс-главу Первомайского района Артура Григоряна возбудили уголовное дело

Сегодня, 13 июля, стало известно, что в отношении бывшего главы Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна возбудили уголовное дело. По версии следствия, он не предпринимал никаких мер по пресечению незаконной торговли на территории, за которую нес ответственность. Об этом сообщили на сайте следственного комитета Ростовской области.

Официально подтвердились слухи о том, то Григорян стал фигурантом уголовного дела. По данным СК, в Первомайском районе, главной которого был подозреваемый, работает не менее 86 незаконных точек торговли. Там осуществляют несанкционированную продажу без необходимых разрешений.

Интересно, что доход от такой деятельности должен поступать в бюджет города, но при отсутствии правильно оформленных документов, деньги проходят "мимо кассы". Глава района Артур Григорян не предпринимал мер по недопущению этого. Кроме того, он давал своим подчиненным незаконные указания, чтобы они игнорировали подобные нарушения и не принимали никаких мер по их ликвидации.

В результате таких действий, бюджет города недополучил средства.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, - добавили в ведомстве.

В отношении Григоряна возбудили уголовное дело по статье "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства". Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, о задержании главы Первомайского района стало известно еще 11 июля, но официального подтверждения не поступало. Артур Григорян уволился с должности еще в январе этого года.

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