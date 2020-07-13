2020-07-13T13:14:24+03:00
Происшествия

В Ростове на экс-главу Первомайского района Артура Григоряна возбудили уголовное дело

Его подозревают в превышении должностных полномочий
Дадаян Давид
Поделиться:
Комментарии: comments1
Артур Григорян уволился с должности главы Первомайского района в январе этого года. Фото: администрация РостоваАртур Григорян уволился с должности главы Первомайского района в январе этого года. Фото: администрация Ростова
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 июля, стало известно, что в отношении бывшего главы Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна возбудили уголовное дело. По версии следствия, он не предпринимал никаких мер по пресечению незаконной торговли на территории, за которую нес ответственность. Об этом сообщили на сайте следственного комитета Ростовской области.

Официально подтвердились слухи о том, то Григорян стал фигурантом уголовного дела. По данным СК, в Первомайском районе, главной которого был подозреваемый, работает не менее 86 незаконных точек торговли. Там осуществляют несанкционированную продажу без необходимых разрешений.

Интересно, что доход от такой деятельности должен поступать в бюджет города, но при отсутствии правильно оформленных документов, деньги проходят "мимо кассы". Глава района Артур Григорян не предпринимал мер по недопущению этого. Кроме того, он давал своим подчиненным незаконные указания, чтобы они игнорировали подобные нарушения и не принимали никаких мер по их ликвидации.

В результате таких действий, бюджет города недополучил средства.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, - добавили в ведомстве.

В отношении Григоряна возбудили уголовное дело по статье "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства". Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, о задержании главы Первомайского района стало известно еще 11 июля, но официального подтверждения не поступало. Артур Григорян уволился с должности еще в январе этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео с задержанием экс-главы Первомайского района Ростова попало в интернет

Артура Григоряна обвиняют в противодействии муниципальной программе по сносу незаконных ларьков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Хабаровск в шоке: Мы губернатора выбирали, а теперь его хватают за башку?
Обозреватель «КП» отправился в Хабаровский край, где о «темном прошлом» арестованного Сергея Фургала все догадывались. Но ошарашены «неуважительным» задержанием «народного губера». И готовят митинг в его поддержку
Новости 24
В Ростовской области двухлетний ребенок сгорел в автомобиле
В Ростовской области алабай оторвал глаз трехлетнему малышу
На готовивших теракты боевиков в Ростове-на-Дону завели уголовное дело
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Слесарь Ростовской АЭС Станислав Олешкевич признан лучшим по профессии
Регоператор ГК «Чистый город» обновил контейнеры на ул. Панова в Ростове-на-Дону
ПСБ стал официальным партнером Российской Федерации Баскетбола
У игроков «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»
Хранение наркотиков в крупном размере грозит ростовчанину лишением свободы на три года
Ростовчане в черте города смогут освежиться только на четырех пляжах
«Ростов» не сумел сломить сопротивление «Оренбурга»
Шквалистый ветер и сильные ливни: что на Дону идет на смену палящему зною
Василий Голубев не разрешил пенсионерам выходить на работу
Холодный воздух из Арктики прогонит прочь ростовскую жару
Срочная новость! В Ростовской области ожидается сильнейшая жара
«Извините, а куда ходить людям?»: в Ростове требуют открыть туалеты на набережной
Художник нарисовал на грязной машине портреты футболистов «Ростова»
Автокошмар на Дону: семеро человек погибли за два дня в серии ДТП в Ростовской области
Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова больше единицы
Синеволосая девушка в белых кроссовках пропала без вести в Ростове
Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова»
У Соленого озера под Ростовом запретили бесплатную парковку
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП" по изготовлению печатных агитационных материалов и по размещению печатных агитационных материалов на стендах в лифтах
Генпрокуратура установила истинные причины гибели группы Дятлова
Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова
Трое взрослых и маленький ребенок погибли в ДТП под Ростовом
Содержание парков Ростова обойдется городской казне в 176 млн рублей
Лучший бомбардир чемпионата Польши может усилить атаку ФК «Ростов»