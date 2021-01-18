Прогноз погоды на 18-24 января 2021: ждать ли крещенских морозов жителям Ростова-на-Дону. Синоптики рассказали, какой будет погода в течение всей недели.В понедельник в утренние часы будет довольно прохладно - до минус 7 градусов. В дневные часы температура почти не будет меняться, а уже к вечеру значительно похолодает.В крещенскую ночь, которая отмечается с 18 на 19 января, в Ростове-на-Дону температура воздуха опустится до минус 14 градусов, ожидается небольшой снег. Скорость ветра составит менее одного метра в секунду.Во время Крещения 2021 года освящать воду священнослужители будут только на территории храмов. В Ростове-на-Дону батюшки не станут освящать воду в открытых водоемах, как это было раньше. Власти уверены, что люди все равно пойдут ночью купаться, поэтому медики и сотрудники МЧС будут дежурить у девяти водоемов.19 января в донской столице утром температура воздуха будет находиться на уровне минус 11 градусов. В дневные часы столбик термометра опустится до минус 12 градусов, а к вечеру температура снизится до минус 16. Все это время в городе будет идти небольшой снег. Ночью похолодает до 19 градусов.Непривычно холодным для южан окажутся 20 января и утро 21 января. Согласно сервису Яндекс.Погода, в среду температура воздуха будет варьироваться от минус 13 до минус 20 градусов. Осадков и ветра не ожидается. В это время жителям Ростова-на-Дону стоит задуматься об особенно теплых вещах и по возможности отказаться от излишних перемещений по городу.В четверг днем, 21 января станет теплее на шесть градусов – минус 13, вечером синоптики прогнозируют от минус 11 до минус 14 градусов, а ночью температура воздуха окажется на отметке минус 8.В последний рабочий день недели утром будет немного пасмурно и довольно холодно - до минус шести градусов. 22 января температура резко пойдет на повышение и достигнет трех градусов тепла. Скорость ветра составит около 4 метров в секунду. Ночью того же дня ростовчане смогут увидеть на термометре ноль градусов.В выходные в Ростове-на-Дону погода окажется более привычной для южан. Субботнее утро начнется с температуры воздуха от одного до двух градусов со знаком минус. Днем, вечером и ночью столбик термометра окажется на отметке от плюс двух до плюс трех градусов. В течение всего дня будет пасмурно, а скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.24 января в городе в дневные часы потеплеет до плюс четырех. В вечерние часы температура воздуха будет колебаться от одного до трех градусов тепла. Ночью похолодает до нуля градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ донской столице утвердили новые санитарные правила на КрещениеДокумент вступит в силу уже 14 января. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.