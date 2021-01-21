«Тренируюсь через боль»: известный бодибилдер из Ростова, оказавшись прикованным к постели, не бросил спорт

Валерий Локтионов поддерживает спортивную форму даже несмотря на недуг. Фото: предоставлено героем публикации

Валерий Локтинов всегда был сильным и в прямом, и в переносном смысле слова. Мужчина в молодые годы блистал на мировых соревнованиях среди культуристов. Ростовчанин даже завоевал титул Чемпиона Европы по бодибилдингу.

А еще Валерий Локтионов вырастил не одно поколение спортсменов. При этом и сам всегда, несмотря на пенсионный возраст, занимался силовыми тренировками.

Спортсмен провел в больнице несколько недель. Фото: предоставлено героем публикации

Но осенью минувшего года Валерия «скрутила» болезнь. Он оказался прикован к постели.

- Муж не встал с постели. Он не может ходить. С трудом разговаривает. Не было сил взять с прикроватного столика стакан воды. Терапевт его уже осматривал. Сегодня придет еще один врач. Думаю, понадобиться госпитализация, - рассказывала тогда супруга Яна «Комсомолке».

В больнице Валерий Локтионов провел около двух недель. Туда он поступил уже практически в критическом состоянии - лежачим и немощным. Врачи поставили бодибилдеру диагноз. У 64-летнего мужчины оказалась механическая желтуха и большое количество сопутствующих заболеваний.

У Валерия обострились проблемы с позвоночником, с почками, надпочечниками и на тот момент было еще и воспаление легких. Он не мог сам есть и с трудом дышал. Пришлось его подключать к аппаратам, - поясняла Яна.

Валерий Локтионов всегда отличался силой духа. Фото: предоставлено героем публикации

«ВЫТАЩИЛИ С ТОГО СВЕТА»

- Он был почти мертвым. Врачи вытащили его с того света, сказали даже, что чудом выжил, - говорит жена спортсмена.

В госпитале бодибилдеру стало лучше. Однако выписали мужчину раньше времени, считает Яна. Хотя Валерий сам настоял на этом. До сих пор здоровье спортсмена оставляет желать лучшего. Бодибилдер не выходит из дома и все время находится в кровати.

Однако спортом заниматься Валерий Локтионов уже начал. Разумеется, дома, а не в спортзале.

К сожалению, много времени уделять занятиям мужчина пока не может. Да и делать акцент на все мышцы во время тренировок не получается.

- Занимаюсь сидя или лежа, с гантелями, - пояснил Валерий Локтионов «Комсомолке».- Тренируюсь через боль.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что Валерий Локтионов снял фильм «Девяностые».

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АЛЛО!

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