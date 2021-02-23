Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 февраля 2021: врачи лечат от COVID-19 более шести тысяч пациентов. Медики выявили еще 309 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число людей с подтвержденным ковидом достигло 71579 человек.- Сейчас в стационарах получают лечение 753 пациента. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 160 человек, из них в тяжелом состоянии - 35, - рассказывают в региональном правительстве. - Лечение амбулаторно проходят 4919 пациентов.Новые случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки выявили в 45 городах и районах региона. Больше всего заболевших в Ростове-на-Дону - 117, в Таганроге - 14, в Батайске и Новочеркасске - по 13 случаев.Врачи вылечили от COVID-19 уже 61849 человек, из которых за прошедшие сутки – 314.В списке умерших из-за коронавируса оказались еще пять человек: три женщины и двое мужчин. Все они были в возрасте от 50 до 83 лет - с сопутствующими заболеваниями, осложняющими лечение. С момента начала пандемии медики не смогли спасти жизни уже 3058 человек.В лабораториях Дона провели 1833,25 тысячи исследований, из них за минувший день - 2420 тестов.Снизить риски заражения коронавирусом поможет вакцинация. Прививки сделали почти 63 тысячи дончан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава города Зинаида Неярохина опровергла громкое заявление депутата о ростовской медицинеРассказываем о случившемся подробнее (подробости)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове-на-Дону на 89,8 FM