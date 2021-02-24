Врачи Центральной городской больницы города Зверево пытаются спасти двух пострадавших при взрыве бытового газа в 4-квартирном доме в хуторе Молаканский Красносулинского района. В ЧП пострадали хозяин дома, его сын-подросток и брат хозяйки. Медики диагностировали более 60 процентов ожогов тела у хозяина и более 96 процентов у родственника.- Сейчас они оба находятся в реанимации в тяжелом состоянии, - рассказала родственница пострадавших Ольга Гущина «Комсомольской правде-Ростов». - Меньше всего пострадал сын. Его уже перевели в ростовскую больницу с ожогами рук, лица и тела.Жизнь семьи резко перевернулась позавчера. Дом в один миг превратился в руины. Ранним утром соседи услышали громкий хлопок. После этого взрывной волной разворотило весь дом. Все произошло настолько быстро, что пострадавшие не сразу поняли что произошло. Очевидцы позвонили в службу спасения. Приехавшие на место медики увезли пострадавших в больницу в Зверево.Сотрудники газовой службы и следователи выяснили, что дом не был подключен к системе газоснабжения. Глава семьи регулярно покупал газовые баллоны для кухонной плиты на ближайшей заправке. Но никаких чеков и прочих документов там не выдавали. А это значит, что доказать факт покупки и предъявлять претензии в суде будет сложно.- Нам некуда податься. Временно приходится жить у свекрови. Все то, что было заработано за долгие годы уничтожено в один миг, - пояснила Ольга Гущина.Семья намерена обратиться за помощью в администрацию Красносулинского района Ростовской области. Кроме того, семья обратилась к волонтерам и всем желающим пожертвовать средства в интернете.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтали известны подробности взрыва бытового газа в Красносулинском районеНа место оперативно приехала аварийная бригада (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове-на-Дону на 89,8 FM