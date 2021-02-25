Возможные последствия пожара на химическом заводе в Шахтах назвал эколог

Площадь пожара достигла 900 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Шахтах 25 февраля произошел пожар на территории химического предприятия. Как может отразить возгорание на окружающей среде, рассказал профессор кафедры экологии и природопользования ЮФУ Камиль Казеев.

По данным компании, завод производит контейнеры для сыпучих грузов. Камиль Казеев поясняет, что оценить масштаб последствий оценить пока трудно. Это зависит от того, какие вещества входят в состав продукции предприятия.

— Если это полипропилен или полиэтилен, то большой угрозы нет. Для создания контейнеров применяется более плотная пластмасса, в которой содержится больше сложных компонентов. Поэтому это уже может привести к отравлениям и загрязнению воздуха, — поясняет Камиль Шагидллович.

Ситуация также зависит от того, куда поднимается дым. При восходящих потока, угроза минимальна, поскольку вещества могут просто рассеяться. Опасность появляется при нисходящих потоках.

При этом специалист говорит, что загрязнения воздуха возможны только в Шахтах, непосредственно возле предприятия.

— На местном уровне выделение загрязняющих веществ может быть достаточно опасным. Однако, например, до Ростова-на-Дону эти вещества не дойдут, — добавил эколог.

Напомним, пожар на территории завода произошел 25 февраля. В настоящее время на месте работают 65 спасателей и 22 единицы техники. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров.

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