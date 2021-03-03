Последние новости Ростова-на-Дону на 3 марта 2021: мост на Малиновского отроют весной, больницы вернутся к докоронавирусному режиму

Главные новости Ростова-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости Ростова-на-Дону на 3 марта 2021: что случилось за минувшие сутки. «Комсомольская правда-Ростов» собрала главные события донской столицы и Ростовской области.

Строители начнут возводить третью опору моста-дублера на Малиновского 6 марта. К концу апреля они планируют закончить все опоры. В апреле власти собираются возобновить по мосту движение общественного транспорта.

Василий Голубев предложил смягчить ограничения в городах и районах «зеленой» и «желтой» зон. Так, в области могут возобновить профильную медпомощь и плановую госпитализацию пациентов. При этом предполагается, что отделения будут заполняться только на 50 процентов. Планируется восстановить работу амбулаторий. Пока эти предложения только обсуждаются.

Губернатор также отреагировал на сообщения ростовчан о разбитых и грязных дорогах в городе. Жители написали ему о проблемах в донской столице. Глава области поручил минтрансу, минпрому и минЖКХ рассмотреть все жалобы людей.

«Ростовводоканал» пообещал за две недели исправить качество воды. Ранее жители нескольких районов Ростова пожаловались, что из-под кранов потекла вода зеленого цвета с запахом рыбы. Специалисты организации предположили, что ситуация возникла, поскольку изменился биологический состав Дона.

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