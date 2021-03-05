Ростовские гаишники спасли 19 редких попугаев-нелегалов

Попугаев перевозили в картонных коробках. Фото: стоп-кадр видео пресс-служба УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» на 931-м километре полицейские спасли необычных пассажиров. В микроавтобусе Volkswagen Transporter водитель перевозил 19 попугаев. Во время проверки 50-летний мужчина не смог предоставить документы на перевозку живого груза.

- Птицы редких пород попадают под международную Конвенцию о торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой вымирания, - отметили в региональной пресс-службе УГИБДД.

Водитель микроавтобуса пояснил, что везет попугаев на территорию Краснодарского края.

Птицы временно отправятся в питомник. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области

Полицейские внимательно осмотрели коробки с попугаями. Среди зимы шофер вез птиц в клетках и картонных коробках. Сотрудники правоохранительных органов приняли решение об изъятии пернатых пассажиров. Попугаев временно отвезли в один из питомников донского региона.

Ранее ростовчанин обманул мужчину на 60 тысяч рублей, который хотел купить попугая редкой породы.

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