ФК "Ростов" - ФК "Сочи" 6 марта: прямая трансляция матча 21-тура РПЛ

ФК "Ростов" - ФК "Сочи" 6 марта. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 6 марта, на главном стадионе донской столицы встретятся два принципиальных соперника - "Ростов" и "Сочи". Игра обещает быть жаркой и результативной, ведь клубы примерно равны по силам и оба претендует закрепиться в пятерке лидеров российского чемпионата. Стоит сказать, что для болельщиков и игроков донской команды "Сочи" - важный соперник. В прошлом сезоне черноморцы разгромили молодежку "Ростова" с невероятным счетом 1:10. Первая гостевая встреча для оскорбленных таким положением дел дончан оказалась неудачной. Команда билась изо всех сил, но проиграла 4:2. Наконец появилась шанс "отомстить" за подрастающее поколение на родном стадионе.

Ко встречи 21-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону уже все готово. Прямо сейчас игроки садятся в автобусы и отправляются на арену. С минуты на минуту должны огласить составы команд на игру. К сожалению, погода в донской столицы не совсем располагает к комфортной игре: с самого утра идет дождь со снегом, а к вечеру вообще обещают минусовую температуру. Тем не менее, большинство специалистов сходятся во мнении, что нас, зрителей, ждет яркий и результативный матч.

Матиас Норманн. Фото: ФК "Ростов"

Многие справедливо замечают, что клубы примерно равны по силам. "Сочи" идет немного выше и располагается на третьем месте в таблице РПЛ. "Ростов" прочно закрепился на пятой строчке. Обе команды претендуют остаться в пятерки лидеров и по итогам турнира получить возможность биться в европейских чемпионатах.

СОСТАВЫ

"Ростов" в отличии от соперника имеет ряд кадровых проблем. Во-первых, совсем недавно команду покинул Роман Еременко. Его уход стал настоящей сенсацией в мире футбола, а для дончан - потрясением. Как признавался голкипер Сергей Песьяков, никто и предположить не мог, что 34-летний спортсмен оставит клуб. Так или иначе, но, как многие замечают, "Ростов" - это команда тренера. От игроков зависит многое, но не все. Благодаря грамотно выстроенной тактике от Валерия Карпина, клубу удается забирать очки даже в самых сложных противостояниях. Совсем недавно так было с "Зенитом", а до этого со "Спартаком" и "Динамо".

Нужно добавить, что за "Ростов" не сможет сыграть центральный защитник Осипенко. Он получил красную карточку в последнем матча в Санкт-Петербурге. Однако на поле выйдет новый нападающий Али Соу. Он присоединился к команде буквально две недели назад, но уже успел сделать дубль в игре с "Зенитом". Многие считают его восходящей звездой всего РПЛ.

Али Соу и Карпин. Фото: ФК "Ростов"

"Сочи" в свою очередь, который болельщики уже окрестили главной сенсацией сезона, не испытывает каких-либо проблем с составом. В обойме сильнейшие игроки РПЛ: Кристина Нобоа, Антон Заболотный, Жоазинье, Никита Бурмистров.

СУДЕЙСТВО

«Ростов» и «Сочи» рассудит Василий Казарцев вместе со своей командой. Ассистентами будут Андрей Веретешкин и Наиль Сейфетдинов. Резервный судья - Константин Аверьянов. VAR - Владислав Безбородов. AVAR - Андрей Болотенков. Инспектор - Сергей Мартынов.

Интересно, что Казарцев оказался в центре скандала после матча "Спартак" - "Сочи". Он назначил два пенальти в ворота хозяев, после чего был вынужден пройти проверку на полиграфе, который доказал его непредвзятость. Все дело в том, что экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза выявили нарушения в его работе на матче. Как выяснилось, второй 11-метровых он поставил по ошибке. Так или иначе, но Казарцева отстранили от работы. На поле он вернулся спустя месяц.

ХОД МАТЧА

Начало игра назначено на 19:00. "КП"-Ростов будет вести текстовую трансляцию матча в прямом эфире.

До стартового свистка болельщики и игроки почтили память комментатора Юрия Розонова минутой молчания. Его жизнь оборвала продолжительная болезнь.

19:00. Стартовый свисток, ИГРА НАЧАЛАСЬ!

19:05. Команды сразу вступили в борьбу за мяч. Сейчас обе предпринимают попытки заполучить контроль.

19:10. Ростовчане прошли в штрафную соперника, грамотно разыграли в пас, последовал удар, но вратарь "Сочи" Джанаев спас команду.

19:15. "Сочи" пробили штрафной удар и обосновались в атаке у ворот хозяев. Ростовчане в свою очередь надежно действуют в обороне.

19:20. "Ростов" прижимает хозяев, часто атакуют, бьет по воротам, но пока без результата.

19:25. Хозяева владеют мячом, не дают сопернику разыгрывать в центре поля.

19:30. За пол часа команды стабилизировались. Явный перевес наблюдается на стороне "Ростова". По опасным моментам - 1:1.\

19:35. Ростов постоянно атакует. Али Соу передал на Алкмвиста, но тот не смог замкнуть хорошую комбинацию.

19:40. Комментаторы мачта сошлись во мнении, что "Ростов" двигается намного активней соперника.

19:42. "Сочи" отправил мяч в сетку ворот, но судьи не засчитали гол, так как игрок гостей был в офсайде. Антон Заболотный получил желтую карточку, как и защитник ростовчан Хаджикадунич.

19:43 Игра уравновесилась. Сочинцы часто перехватывают инициативу в центре поля, но ростовчане грамотно переводят игру в контратаку.

19:45. Конец первого тайма. Ростов создал опасный момент, но снова не смог прорваться к воротам. 0:0 по итогам первых 45 минут.

Статистика после первого тайма. Фото: Матч ТВ

Начало первого тайма

45:00 Ростовчане и сочинцы борются на втором этаже, пытаются зацепиться за мяч. Заболотный пробил по воротам, но не попал.

50:00 В рамках правил команды в постоянном единоборстве. "Ростов" надеется на стандарты, так как на скользком поле сложно контролировать мяч и проводить сложные комбинации.

60:00 Гости атакуют, часто забрасывают во вратарскую, но не могут точно пробить. Против Заболотного играет защитник Алисаами.

65:00 На поле появилась первая кровь. У Заболотного рассечение. Повреждение получил и защитник "Ростова" Хаджикадунич. Именно он столкнулся головой с сочинским нападающим.

63:00 Игрок "Сочи" получил желтую карточку за грубую игру против Козлова. Ростовчане заработали угловой удар. Готовятся замены. На поле выйдет Тугарев и Обухов.

69:00 После замен "Ростов" снова пошел вперед. Комментаторы сообщили, что на стадионе находится 12,5 тысячи зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" - ФК "Зенит" 27 февраля: что происходило после матча

Рассказываем о реакции болельщиков (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!