Вспышка коронавируса в доме престарелых в Калмыкии: у шестерых температура, еще 35 проверяют медики

Медики работают на месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Калмыкии - вспышка коронавируса. Там заболели несколько десятков человек. Инцидент произошел в Малодербетовском районе республики. Медики уже приступили к оказанию помощи заболевшим.

ВСЕГО - 59 ЖИТЕЛЕЙ

- Из 59 жителей интерната коронавирус обнаружен у 41 человека, - рассказали в региональном минздраве. – При этом шесть из них температурят, а у остальных болезнь протекает бессимптомно. Также COVID-19 выявлен у одного сотрудника соцучреждения.

Остальные жители и сотрудники интерната находятся под наблюдением медиков.

Как отметил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов, все необходимые ресурсы для борьбы со вспышкой у республиканских медиков есть.

Кроме того, специалисты выясняют, как вирус мог попасть в закрытое спецучреждение. Из-за пандемии визиты в такие специальные учреждения пока под запретом. Не исключено, что вирус мог принести кто-то из сотрудников.

Предыдущая вспышка заболевания в медучреждениях в Калмыкии произошла в августе прошлого года. В отделении для мужчин в республиканском психоневрологическом диспансере коронавирусом заразились 54 пациента. Часть из пациентов и трое врачей перенесли болезнь в средней форме тяжести. Медицинские власти предполагали, что инфекцию занес на территорию медучреждения сотрудник, не имевший симптомов заболевания.

СКОНЧАЛИСЬ - 300 ЧЕЛОВЕК

К слову, по статистике, коронавирус чаще всего выявляют у людей среднего и преклонного возрастов. В особой зоне риска люди старше 45 лет - именно они тяжелее всего переносят инфекцию. Кроме того, представители именно этой возрастной группы чаще остальных умирают в результате заражения.

Так, за все время пандемии в Калмыкии скончались уже более 300 человек. А общее число заболевших достигло почти 20 тысяч.

При этом, как утверждают в республиканском минздраве, уже более месяца в калмыцком регионе наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. В республике говорят, что это связано не только с проводимой вакцинацией населения, но и с тем, что в повседневную жизнь плотно вошли меры профилактики.

В частности, снижение заболеваемости позволило сократить количество инфекционных госпиталей и начать постепенный переход медучреждений Калмыкии к работе в штатном режиме.

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