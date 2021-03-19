Видео с места обрушения здания в Сальске 19 марта 2021: завалы разбирают с помощью крана

На месте работают более 30 спасателей. Фото МЧС по РО

Сегодня, 19 марта, в Сальске обрушилась часть нежилого здания. На место сразу выдвинулось несколько десятков спасателей. По предварительной информации МЧС, под завалами могут находиться два человека. Интерактивные карты говорят, что в частично разрушенной постройке ранее находилась городская котельная.

Прямо сейчас спасательное ведомство публикует фотографии и видео ликвидации последствий ЧП. Обрушение случилось в здании в переулке Морском. Стены одной из частей постройки не выдержали и сложились, как карточный домик. Очевидцы вызвали на место экстренные службы города. На место выдвинулся 31 спасатель на 12 машинах.

Прямо сейчас они расчищают завалы в поисках людей, которые могли находится в здании. Бетонные плиты, кирпичи и тяжелые элементы крыши поднимают с помощью крана. Что стало причиной обрушения, пока говорить рано. Специалистам необходимо изучить место ЧП.

Под завалами могут находиться люди. Фото: МЧС по РО

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