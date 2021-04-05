Донская метрополия ответила на обвинения в доведении священника до суицида

Отца Андрея Немыкина уважал и рядовой, и генерал. Фото: с сайта Ростовской епархии

В ночь на первое апреля в Новочеркасске произошла большая трагедия – настоятель храма Димитрия Донского Андрей Немыкин свел счеты с жизнью. В Донской митрополии сообщили, что батюшка ушел из жизни из-за того, что не выдержал болей, которые причиняла онкология.

- Он был руководителем «военного отдела». Среди его задач была помощь ветеранам, поддержка военнослужащих, которые прошли горячие точки, духовная помощь всем, кто, как говорится, «на переднем рубеже». Его очень уважали и любили и в армии, и правоохранительных структурах. Он никогда не ограничивался формальным исполнением своего служения. Уже как пастырь, он неоднократно выезжал с воинами в горячие точки. Его уважал и рядовой, и генерал, - рассказал тогда "Комсомолке" пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

Однако в сети появилась другая версия событий.

Президент фонда благотворительных инициатив «Общество 77» Иван Жилинский, который утверждает, что дружил с покойным батюшкой, заявил, что священник пошел на суицид, потому что жил на грани нищеты. Также Иван Кузнец заявил, что у отца Андрея окнологии не было. Якобы, батюшка страдал лишь диабетом.

Игорь Петровский прокомментировал эти высказывания.

- Я не знаю, каким был другом покойному автор этого текста, но вот к храму отца Андрея он имел самое далекое отношение. Церковь Дмитрия Донского находится при госпитале ФСБ. И ветераны спецслужб всегда считали долгом чести поддерживать как сам храм, так и настоятеля. Кстати, предыдущий настоятель этого храма протоиерей Георгий Сморкалов, по его словам, не хотел даже уходить из прихода, хотя и был назначен новым настоятелем аж в Патриарший Собор Новочеркасска. Настолько ему было комфортно и хорошо в этих условиях, - рассказал Игорь Петровский.

При этом представитель митрополии задается следующим вопросом: понимал ли Жилинский, когда писал этот текст, что его обвинения бросают тень и на ктитора храма, бывшего генерала, и на всех прихожан, на боевое братство, поддерживающие приход?

- Потому что по этой логике они тоже виноваты в смерти настоятеля, если позволили чудовищной нищете довести боевого батюшку до суицида. Это все пьяный бред. И автор не скрывает, что писал его «под мухой», - продолжает собеседник издания.

При этом, по словам Игоря Петровского, достаточно открыть сайт прихода.

«У ОТЦА АНДРЕЯ БЫЛ ДАЖЕ ВОДИТЕЛЬ С МАШИНОЙ»

- Там постоянно проходили праздники, ярмарки, благотворительные акции, концерты, которые всегда являются затратной частью приходского бюджета. И нищий приход себе такого бы не позволил. Да и нищим он не был. В храм даже назначили второго священника, помощника отца Андрея. И приход мог себе это позволить. Прихожане не умещались в храме. В летнее время они стояли на ступенях. И специально для этого были смонтированы выносные колонки для трансляции. При храме было создано сестричество, воскресная школа, патриотический клуб. Храм сам оказывал помощь и ветеранам, и многодетным семьям, и пожилым. Все это стоило денег. И приход это тянул. Потому что подлинное братство, которое было создано на приходе, а не то пьяное, которое сейчас разглагольствует в интернете, всегда решало все приходские задачи. У отца Андрея был даже водитель с машиной. Любой его отпуск по состоянию здоровья незамедлительно благословлялся епархиальным начальством, которое ему также оказывало помощь, причем как при жизни, так и после смерти. И даже ежемесячный епархиальный взнос, о котором пишет Жилинский, приход оплачивал не из церковной кружки, а средствами благотворителей, которые и построили этот храм, - продолжает Игорь Петровский.

Но даже эти взносы оплачивать в полной мере в последний год было не надо. В период коронавируса митрополит отменил ежемесячные взносы, и даже сам лично передавал священникам конверты с деньгами для поддержки.

- Потому что всем было тяжело. Каждому приходу. Особенно сельским. Но, слава Богу, как-то выдержали, поддерживали друг друга. И отец Андрей не был самым несчастным и беспросветно нищим, как описывает его «друг». А знает ли «друг» Жилинский, что сразу после трагедии у дома отца Андрея уже был отец-благочинный, который передал вдове покойного денежную помощь от митрополита? И похороны были организованы за счет собранных церковных средств. А где в это время был сам автор этого текста? Пил и матерился в интернете в память о покойном? Вот уж воистину, с такими друзьями врагов не надо. Сознательно или нет, на мой взгляд, подвыпивший Жилинский опозорил все то, что отец Андрей любил, его приход, его братство, его церковь, его самого, - подытожил Игорь Петровский.

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