Суд арестовал руководителей скандального концерна «Покровский»

Арестованы пять человек, еще двое - в розыске. Фото: Басманный районный суд.

Басманный суд Москвы на полтора месяца арестовал одного из руководителей концерна «Покровский» Александра Глазырина, бизнесмена Геннадия Родионова, адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича. Они будут находиться в СИЗО до 25 мая.

КУЩЕВСКИЙ СЛЕД?

Руководители концерна стали фигурантами уголовного дела по статье 163 (вымогательство организованной группой) и статье 309 (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой). Об этом сообщает «КоммерсантЪ» и уточняет, что владелец концерна Андрей Коровайко и предприниматель Аркадий Чебанов объявлены в розыск.

Известно, что арест проходит по делу хозяйства «Слава Кубани» в Кущевском районе Краснодарского края. По версии следствия, подозреваемые принуждали руководителя хозяйства Наталью Стришнюю переоформить земельные участки на людей, которые связаны с концерном «Покровский».

Так, муж Стришней, Вячеслав Цеповяз, участвовал в банде Цапков, члены которой в 2010 году убили 12 человек. Цеповяза обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и приговорили к лишению свободы на 20 лет. Его интересы в суде представлял Генрих Хачатуров.

- Эпизод со Стришневой может оказаться лишь началом крупного дела, - предполагает издание «КоммерсантЪ». - У следствия есть данные о десятках рейдерских захватов земель представителями концерна.

ПРОВЕРЯЮТ СИЛОВИКОВ

Напомним, 6 апреля стало известно об обысках в офисе концерна «Покровский» в Ростове-на-Дону, хотя официально информация еще не подтверждена. При этом Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил, что возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компании.

- Дело возбуждено не в Ростове-на-Дону, а в Москве, его ведет Главное следственное управление Следственного комитета. А ростовские силовики, связанные с «Покровским», в свою очередь, прямо сейчас, в эти часы, подвергаются проверке из федерального центра, — прокомментировал Борис Титов.

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В отношении части руководства компании возбуждено уголовное дело.

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