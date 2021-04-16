Новости Ростова-на-Дону на 16 апреля 2021: приют для животных построят на кладбище

Главные события Ростова-на-Дону и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 16 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях донской столицы и области.

Приют для животных собираются построить на новом кладбище. По данным кадастровой карты, учреждение будет располагаться в Первомайском районе, рядом с Щепкинским лесом. Сейчас эта земля — в муниципальной собственности.

Арестованы два фигуранта по делу главы Аксайского района Виталия Борзенко. Эдуард Бабаев и Иван Ситько проведут в СИЗО как минимум один месяц и 19 суток. Напомним, мужчин подозревают в том, что они состояли в организованной преступной группе. Еще одним участником банды называют Виталия Борзенко.

Приостановлен конкурс на строительство Областного детского хирургического центра. Такое решение принял региональный УФАС. Как сообщается на сайте госзакупок, на тендер поступила жалоба от строительной компании. Напомним, власти обещали построить медучреждение на 280 коек власти собирались завершить к 2023.

На улице Шеболдаева запретили проезд с 14 апреля. До 1 сентября движение будет ограничено на участке от улицы Вавилова до площади 2-й Пятилетки. В это время здесь будут проходить дорожные работы.

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