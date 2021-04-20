«Проблемы копились несколько десятилетий»: ФК «Ростов» прокомментировал пожизненное отстранение судьи Михаила Вилкова

Матч "Локомотив" - "Ростов" завершился со счетом 4:1. Фото: ФК "Ростов".

Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление по поводу пожизненного отстранения судьи. Михаил Вилков «попал в опалу» РФС после встречи донского клуба с «Локомотивом».

Действия арбитра разобрали в Российском футбольном союзе. Специалисты установили, что Вилков допустил несколько грубых ошибок. После такой работы судью отстранили с формулировкой «утрата доверия».

Арбитр Михаил Вилков. Фото: ФК "Факел".

В ФК «Ростов» поддержали решение РПЛ. В клубе остались довольны, что за судейскими скандалами последовали жесткие решения. Авторы заявления надеются, что после этого ситуация с судейством в России начнет меняться.

— Проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий – их нельзя исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим. Поэтому и доверяем, — говорится в обращении «Ростова».

Напомним, матч «Ломотив» — «Ростов» завершился 17 апреля со счетом 4:1. Экксперты посчитали, что на исход матча повлияли решения арбитра. Так, во втором тайме развернулась борьба между Рифатом Жемалетдиновым и Армином Гиговичем. Судья показал вторую карточку Гиговичу, после чего тот ушел с поля. При этом многие заметили, что железнодорожник первым нарушил правил — попал рукой по лицу шведу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судья Федотов — о пожизненном отстранении арбитра Вилкова: «Даже блатного Вилкова могут убрать, как и всех остальных»

Давно бывшего под подозрением арбитра удалили из футбола с формулировкой «за утрату доверия». (Подробности)

За беспредел против "Ростова" пожизненно отстранили судью Михаила Вилкова

В последнем матче с "Локомотивом" арбитр допустил несколько грубых ошибок, которые привели к поражению гостей. (Подробности)