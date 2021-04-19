За беспредел против "Ростова" пожизненно отстранили судью Михаила Вилкова

Михаил Вилков. Фото: "Локомотив-Инфо"

Российского судью Михаила Вилкова, который работал на матче "Локомотив" - "Ростов", навсегда отстранили от футбола. По мнению специалистов из РФС, он допустил несколько грубых ошибок, которые могли привести к победе москвичей. На тему высказался и глава судейского комитета ведомства Ашот Хачатурянц. Напомним, последняя игра, на которой работал Вилков, прошла 17 апреля на "РЖД Арене".

"Ростов" приехал в гости к "Локомотиву". Неожиданные сюрпризы начались во втором тайме. На 52-ой минуте матча, после единоборства Рифата Жемалетдинова и Армина Гиговича, арбитр показал вторую желтую карточку игроку донской команды. После этого швед покинул поле, гости остались в меньшинстве. Многие телевизионные эксперты и блогеры, как один, сошлись во мнении, что это была явная ошибка судьи. Первым правила нарушил железнодорожник, который попал рукой по лицу игрока в желтой форме.

Следующий спорный момент произошел на 64-ой минуте, когда Вилков назначил пенальти в ворота "Ростова", чем окончательно лишил команду шансов на победу или хотя бы ничью. Рефери посчитал, что правила нарушил Денис Терентьев, который, по его мнению, сбил нападающего Крыховяка. Однако на повторе даже комментаторы матча заметили, что железнодорожник сам зацепился ногой за футболиста "Ростова".

Матч закончился победой "Локомотива" со счетом 4:1. Специалисты в эфире телевизионных передач согласились, что Вилков на встрече действовал непрофессионально. Наконец последовал по этому поводу последовал комментарий.

- Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это мое решение. Формулировка? Утрата доверия, - привели слова Хачатурянца в "Чемпионате".

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