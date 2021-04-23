В Ростовской области семилетний ребенок выстрелил себе в грудь из пистолета отца

Пистолет попал в руки ребенку. Фото: Василий Вахрин

В Ростовской области семилетний ребенок взял пистолет отца и выстрелил из него. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент случился в одном из хуторов Октябрьского района.

ЧП прогремело по среди бела дня. Уже известно, что семилетний ребенок выстрелил себе в грудь. Произошло это после того, как отец на несколько минут вышел из машины.

По предварительным данным, оружие лежало в бардачке легковушки. Мужчина сразу же отвез сына в ближайшую районную больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. В настоящее время, опасности для жизни ребенка нет. Благо пистолет оказался травматическим.

- Семья является благополучной, на учете в органах профилактики не состояла, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. - Проводится проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего. Будет дана и оценка соблюдению требований законодательства о порядке хранения оружия.

В надзорном ведомстве добавили, что вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования будет решаться по итогам проверки.

К слову, если оружие хранилось незаконно, то мужчине грозит суровое наказание. За такое нарушение законодательством предусмотрено до четырех лет лишения свободы и штраф в 80 тысяч рублей. Кроме того, есть и другая административная статья - за оставление в опасности, она предусматривает следующее наказание - год лишения свободы и того же размера штраф.

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