«Он был очень добрым и открытым мальчиком»: стала известна дата прощания с шестым подростком, разбившимся в ДТП в Новочеркасске

После удара о дерево машина превратилась в груду металла. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Новочеркасске Ростовской области в пятницу, 23 апреля, ушел из жизни 14-летний школьник. Он был единственным выжившим в страшной аварии, случившейся на улице Машиностроителей. Тогда, после столкновения «Хендая» с деревом, пятеро подростков скончались на месте. Выжил лишь один.

В крайне тяжелом состоянии мальчика привезли в местную БСМП. Пять дней подросток провел в коме. Все это время врачи боролись за его жизнь, а родители жили одной надеждой на то, что их ребенок выкарабкается.

Однако судьба распорядилась иначе. В пятницу вечером сердце подростка остановилось. Медики пытались реанимировать подростка, но, увы, безуспешно.

Именинник взял машину тайком от родителей. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Сейчас семья и этого мальчика – в глубоком трауре. Близкие готовятся к похоронам. Церемония прощания назначена на среду, 27 апреля. Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» местные жители, проводить Мишу в последний путь придут очень многие.

- У него было больше всех друзей из всех тех ребят, которые находились в машине. Уверена, что на похоронах будет и молодежь, и взрослые. Он был очень добрым, открытым мальчиком. Ходил в секцию бокса. Любил жизнь, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» мама подруги подростка.

"ЖИЗНЬ ХРУПКАЯ! ЦЕНИТЕ ЕЕ!"

С другими ребятами Новочеркасск уже простился. Двоих девочек и двоих мальчиков похоронили в один день. Пятого подростка близкие отвезли на родину, в Армению.

- Для родителей навсегда наступила ночь, - сказала тогда пенсионерка, которая пришла проводить ребят.

А батюшка, отпевавший в храме одного из скончавшихся, обратился к школьникам, пришедшим на службу: «Жизнь хрупкая! Цените ее!».

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что трагедия произошла во время празднования Дня рождения подростка, который, по предварительным данным, находился за рулем. Мальчик якобы тайком от родителей взял ключи от машины и поехал с друзьями кататься по городу.

До этого ребята попросили знакомого 22-летнего парня купить им шесть литров пива. Взрослый товарищ так и сделал.

Коллектив редакции «Комсомолки» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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