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Общество30 апреля 2021 15:10

На Дону участковый проигнорировал вызов – погибли двое. Разбираемся, почему полиция может не приехать на вызов

Рассказываем, что делать, если правоохранители не реагируют на ваш звонок
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
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Участковому, не приехавшему на вызов девочки, грозит колония.

Участковому, не приехавшему на вызов девочки, грозит колония.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе в поселке Зимовники девочка позвонила участковому и сообщила, что отец избивает мать. Полицейский проигнорировал вызов, после чего погибли два человека. На днях о деле узнала вся страна, а расследование взял под контроль Александр Бастрыкин.

«КП» рассказывает, может ли полиция не реагировать на вызов. И что делать, если правоохранители так и не приехали на просьбу о помощи.

Рассказываем, может ли полиция не отреагировать на вызов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

49-летний *Денис и 31-летняя *Елена воспитывали троих детей. Мужчина любил выпить и сидел без работы, а все большое семейство тянула на себе женщина. Елена трудилась на местном хлебозаводе, но заработка едва хватало свести концы с концами. Почти все деньги Денис спускал на выпивку.

Атмосфера в семье была более чем напряженной. Одна из сцен произошла прямо в праздник — 1 января. Денис начал сильно избивать Елену. Испуганная дочь супругов позвонила участковому и попросила его о помощи. Однако полицейский на звонок ребенка никак не отреагировал.

На следующий день Денис заявил о пропаже Елены. Спустя неделю поисков труп женщины нашли на зимовниковском пляже. Супруга «раскусили» быстро. Однако когда правоохранители пришли в дом к подозреваемому, он свел счеты с жизнью.

ЧТО ГРОЗИТ ПОЛИЦЕЙСКОМУ?

В отношении проигнорировавшего вызов участкового завели дело по статье «Халатность». Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии. Внимание на дело обратил федеральный СК. Александр Бастрыкин затребовал у областных коллег доклад о расследовании.

На полицейского можно пожаловаться в несколько ведомств.

Фото: Иван ВИСЛОВ

МОЖЕТ ЛИ ПОЛИЦИЯ НЕ ПРИЕХАТЬ?

Однозначный ответ на этот вопрос дает областное управление МВД.

— Сотрудники полиции в любом случае обязаны приехать на вызов, — говорится в сообщении ведомства.

Однако об этом говорит закон, в реальной жизни все может оказаться иначе. В фонде помощи детям и женщинам «Мамины руки» говорят, что история типична для случаев домашнего насилия. Полицейский может не реагировать по разным причинам, объединяет их только одно — человеческий фактор.

— На селе такое происходит чаще, чем в городе. Потому что там все друг друга знают. Бывает, что агрессора и полицейского связывают родственные или дружеские связи. А бывает и так, что женщина не раз вызывала полицию, писала заявление на мужа и забирала его. Делать она это может и из-за давления, и из-за позиции жертвы, — говорит учредитель фонда Валерия Елизарова.

В Ростовской области пока всего две организации, которые предоставляют места в кризисных квартирах.

Фото: Анастасия Осипова

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЧАСТКОВЫЙ ОТКАЗАЛ?

Если участковый игнорирует вызовы, Валерия советует обратиться на 02.

— Сразу нужно спросить имя, фамилию и отчество человека, который принял вызов. Тогда вероятность того, что полиция отреагирует, выше.

Если вам отказали в полиции, спасаться придется самому. В случае побега женщину и детей могут принять в кризисной квартире фонда «Мамины руки». Для этого нужно позвонить в организацию. Валерия советует женщинам, которые живут с агрессором, заранее подготовить план безопасности.

— Если подвергаетесь насилию и готовы уйти, нужно заранее это продумать. Подготовить сумку с документами, некоторыми вещами, ключи. Чтобы в случае чего можно было просто схватить сумку и убежать.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Обстоятельства могут быть какими угодно. Но если полицейский не приезжает на вызов, он нарушает должностную инструкцию. Жалобы принимают несколько ведомств: инспекция по личному составу, служба собственной безопасности МВД, прокуратура.

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА

Телефон доверия МВД: (863) 249-24-77 (круглосуточно).

Фонд «Мамины руки» (предоставляет места в кризисных квартирах): +7 (918) 552-64-56.

Александрийский приют для женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию: +7 (928) 108-74-78.

Бесплатная линия службы помощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону»: +7 (800) 775-81-30.

* Имена героев материала изменены

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