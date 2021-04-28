В Ростовской области два человека погибли, когда участковый проигнорировал звонок ребенка

В отношении полицейского завели уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области участковый попал под следствие. Первого января этого года 35-летнему майору полиции позвонила 10-летняя девочка и просила спасти маму от избиений отца. Тот ребенку не поверил и никаких действий не предпринял, - сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах.

- В отношении сотрудника полиции, не отреагировавшего на звонок ребенка, завели дело по статье «Халатность». Он временно отстранен от обязанностей, - сообщил источник издания.

По версии следствия, пьяный мужчина избивал супругу, а их средний ребенок, 10-летняя дочь позвонила участковому и молила о помощи.

Злоумышленник избивал жену несколько часов, в конце экзекуции нанес ей 17 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте, и ее останки супруг спрятал на пляже недалеко от дома. После чего он сообщил в полицию об исчезновении жены.

Нашли останки 10 января. Оперативники заподозрили в убийстве женщины ее мужа и направились к нему. Мужчина, увидев в окне силовиков, понял, что его раскрыли, и совершил самоубийство еще до того, как полицейские зашли в дом.

Если дело дойдет до суда и вину 35-летний майора полиции признают, он может сесть в тюрьму за халатность.

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