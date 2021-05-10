«До соревнования жить не хотела»: В Ростове подвели итоги конкурса нестандартной красоты

Татьяна стала королевой конкурса красоты по мнению зрителей. Фото: из личного архива Татьяны Щелкуновой

В донской столице прошел конкурс красоты, который разительно отличается от остальных конкурсах. Все привыкли к тому, что в таких мероприятиях участвуют только стройные, длинноногие и молодые.

Но организатор конкурса нестандартной красоты, модель плюс сайз, Ксения Усолкина уверена – красота есть в каждой женщине. И она не зависит ни от возраста, ни от длинны ног, ни от веса. Именно эта мысль и была основным посылом в конкурсе. Абсолютно любая женщина могла пройти по подиуму, блеснуть талантом и очарованием.

Женщина стойко борется с болезнью. Фото: из личного архива Татьяны Щелкуновой

Участие в конкурсе принимали 14 человек. Самой молодой из них – 27 лет, а самой взрослой – 71 год.

В этом году организаторы решили, что будут две королевы вечера.

- Дело в том, что зачастую мнение зрителей и жюри расходятся. В этот раз зрители выбрали свою королеву, а жюри – свою.

Итак, победа досталась Татьяне Щелкунова и 42-летней Оксане Лясковец.

Оксана поразила жюри своим мастерством в йоги, а Татьяна – очарованием и жизненной стойкостью.

Оксана Лясковец получила титул Queen, а Татьяна Лясковец - Queen people.

«МАМА, МЫ ТЕБЯ ВЫЛЕЧИМ»

Очарование и стройность мамы троих детей поражают. Фото: из личного архива героини пуликации

История Татьяны не может никого оставить равнодушным. Еще недавно 40-летняя женщина жила полной жизнью – воспитывала троих детей, отвозила их на секции, создавала дома уют и радовалась жизни. А в прошлом году женщина нащупала у себя новообразование. Как оказалось, это был рак.

Жизнь мамы двоих мальчиков и дочки разделилась на «до» и «после».

- Помню, как мой 14-летний старший сын заплакал, а потом обнял меня крепко–крепко и сказал: «Мама, мы тебя вылечим», - рассказала Татьяна корреспонденту «КП -Ростов-на-Дону».

- Вообще, эта болезнь заставляет иначе посмотреть на мир, переосмыслить какие-то вещи, - рассказывает ростовчанка. - Раньше я жила жизнью детей. У меня ничего не было для себя. А сейчас нахожу время, чтобы занятья тем, что интересно лично мне, стараюсь не поддаваться мрачным мыслям.

И конкурс красоты стал для женщины возможностью отвлечься от мыслей о своей беде, шансом получить новые эмоции.

Но кроме эмоций Татьяна получила еще и корону! Именно за эту хрупкую блондинку проголосовали все зрители.

Позже Татьяна призналась: «Я до конкурса жить не хотела, а сейчас все наоборот».

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