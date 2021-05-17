«Ромео и Джульетта 21-го века»: многодетная «Яндекс-мама» откровенно рассказала о личной жизни

Супруги стали молодыми родителями в 17 лет. Фото: архив Лады Королевой.

Ростовчанка Лада Королева прославилась на всю страну тем, что вместе с грудным ребенком выходила на работу курьером в «Яндекс-еде». Случайный прохожий сфотографировал девушку с дочкой и выложил кадр в сеть. Сердобольные пользователи со всей страны тогда переводила молодой мамочке деньги на детские пюре, памперсы и погремушки. Оказавшись в центре внимания блогеров в соцсетях, а позже – и журналистов федеральных СМИ, девушка с мужем решились на переезд в Москву. В столице Лада хотела сделать карьеру модели, но вместо этого стала мамой во второй раз, а затем – и третий.

Зимой прошлого года девушка стала мамой в третий раз. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

Но семейная жизнь не заладилась. Дело в том, что, по словам Лады, муж не спешил помогать супруге. И дети, и заработок легли на хрупкие плечи девушки. В какой-то момент для Лады настала точка не возврата и она уехала от супруга. Но на развод девушка пока не подала.

"ЭТО БЫЛА МЕЧТА"

Многодетная мама активно ведет блог в своем «Инстаграм». В нем девушка рассказывает о себе, детях и финансовых трудностях. Периодически Лада сталкивается с хейтерами. Некоторые из них задают вопрос – как так вышло, что от такого мужа девушка родила троих детей.

Видимо, устав от критики в свой адрес, ростовчанка откровенно рассказала о личной жизни. По словам Лады, с супругом она познакомилась в сети.

- Ромео и Джульетта 21- ого века. История действительно чем-то похожа на произведение Уильяма Шекспира, и это даже льстит, - сказала Лада о себе и муже.

Кстати, будущие супруги познакомились не в социальных сетях, а в игре «Дота-2».

Девушка категорически против абортов: Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

- Ну, в общем, чисто случайно мы залетели на одну катку, потом общение перешло в скайп. Общались мы 24/7 месяца два, и тут он мне пишет, что ему не с кем праздновать Новый год. Я как раз в тот момент поссорилась с мамой, и очень хотела сбежать куда-нибудь из Ростова, желательно - в Москву. Это была моя мечта, - продолжает девушка.

И вот Лада уже мчала в столицу, чтобы там встретить 2017-ый. Однако тогда остаться в Москве надолго не получилось.

- Но мы долго гуляли, разговаривали, он даже познакомил меня со своими родственниками. И, вроде, сначала все было хорошо, бабочки в животе, мурашки по коже, - рассказывает девушка.

"БАБОЧКИ В ЖИВОТЕ И МУРАШКИ ПО КОЖЕ"

Но потом родственники обоих влюбленных заявили, что они против романа Лады и Селиверста.

Лада не чурается никакой работы. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

- Ужасно, когда тебе запрещают даже видеться с человеком, а особенно с человеком, которого любишь. Поэтому мы решили - к черту все, мы будем вместе, - рассказывает Лада.

С тех пор прошло уже несколько лет. Плодами этой любви стали две дочки и сыночек. Однако сейчас уже нет ни бабочек в животе, ни мурашек. Жизнь оказалась не такой сказочной, как Лада считала в начале.

- Вспоминаю это все, и так грустно становится. Тогда я даже подумать не могла, каким он окажется на самом деле, - сказала девушка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Лада, несмотря на то, что у нее на руках – трое малышей, не может себе позволить сидеть в декретном отпуске. Девушка хватается за любой труд – она разносит еду и убирает в квартирах.

Сейчас Лада - в Москве. Старшего ребенка в Ростов на время забрала бабушка.

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