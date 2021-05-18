Валерия Карпина дисквалифицировали за бросок бутылки в судью

Валерий Карпин утверждает, что не бросал бутылку специально в судью. Фото: ФК "Ростов".

Валерия Карпина дисквалифицировали на три игры следующего сезона. Такое решение вынесли в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза 18 мая.

Наставника «Ростова» наказали за поведение на матче с «Краснодаром». После игры резервный арбитр написал в рапорте, что Карпин бросил бутылку в его сторону. Сам же тренер на заседании КДК утверждал, что не кидал бутылку специально в судью.

— В понятие вины входит любое нарушение, совершенное вне зависимости от умысла. В заседании мы посмотрели видеозапись эпизода. Приняли во внимание и то, что Карпин долго не покидал ядро стадиона оставался в подтрибунной помещении, — пояснил глава комитета Артур Григорьянц.

Напомним, матч «Ростов» — «Краснодар» прошел 16 мая на «Ростов-Арене». «Желто-синие» проиграли соперникам со счетом 1:3. В конце игры Валерий Карпин начал спорить с судьей, за что получил желтую карточку. Позже он кинул бутылку, и ему показали уже красную карточку. После встречи Карпин говорил, что не целился в судью, поэтому не понял, за что его удалили.

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