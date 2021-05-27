После развода у Аланы Мамаевой закипела интимная жизнь

Алана Мамаева вплотную занялась собой после развода. Официальная страница Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Экс-жена футболиста ФК "Ростов" Павла Мамаева обустраивает новую жизнь в Москве. В столицу Алана вернулась из Ростова-на-Дону вместе с сыном и дочкой после того, как суд развел пару. Причиной разрыва стало то, что девушка заподозрила спортсмена в измене с моделью из Испании.

Информация, как говорится, сама пришла к ней в руки. О том, что Павел якобы изменил, Алане написал знакомый. После чего жена футболиста отправилась в публичное пространство - Интернет - на поиски разлучницы. Главным местом «расследования» стал Инстаграм. Алане не составило труда найти аккаунт соперницы. После чего супруга футболиста опубликовала в сториз фотографию предположительной разлучницы, ее телефонный номер, водительское удостоверение, и попросила подписчиков идентифицировать девушку.

Сейчас мать двоих детей строит свою жизнь заново: Алана переехала в Москву и делает в квартире ремонт. Также девушка сделала пластическую операцию. И без того худенькая Алана стала еще стройнее после липосакции в области талии.

А еще, судя по сторис девушки, ее интимная жизнь не закончилась с разводом.

Так, Алана не скрывает, что периодически делает покупки в секс-шопе. А отвечая на вопрос подписчицы о том, какой мужчина никогда не бросит, брюнетка ответила рекламой бутика для взрослых. Алана опубликовала в сторис фото интимного механического устройства для одиноких дам. Также Алана показала свои последние покупки – черную маску кошки и гель для уменьшения интимной зоны.

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