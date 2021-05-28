«Несчастная? Ничего подобного!»: как ростовчанка научилась жить, потеряв ногу и пострадав от врачебной ошибки

Екатерина воспитывает сына. Фото героя публикации.

Несколько лет назад ростовчанка Екатерина Соколовская попала в страшное ДТП и лишилась ноги. А после аварии ее ждали четыре года в больнице и многочисленные операции. Однако Катя научилась жить как все — работает, воспитывает ребенка и любит ходить пешком. Девушка рассказала «КП», как пришла в себя после травмы и сложно ли ей жить в городе.

ПСИХОЛОГА ВЫЗВАЛИ ОДИН РАЗ

Екатерина попала в ДТП в 2006 году, когда ей было всего 23. В тот день она спешила на работу и решила перебежать дорогу, думала, что успеет. Не успела – ее сбили два автомобиля.

Девушка встретила любовь. Фото героя публикации.

— Очнулась в больнице, посмотрела в зеркало, поправила тушь. И поспешила на работу. Врачи говорят: «Вы помните, что случилось?» А я им: «Помню, но мне надо на работу!» Тогда мне в первый и единственный раз мне вызвали психолога, — вспоминает Катя.

Она провела в больнице четыре года: операции одна за другой, боль и жизнь в четырех стенах. Но Катя не отчаялась и даже успокаивала близких. А в перерыве между выпиской и новой госпитализацией успела поступить в университет.

— Я поступила в вуз, но потом пришлось взять академ. Из-за врачебной ошибки начались осложнения, положили снова. Зато когда выписали, я сразу сказала — теперь обратно точно не вернусь!

Сейчас сыну Кати уже девять. Фото героя публикации.

«КАК ЖЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ?»

Катя скромно говорит, что после выписки все было «как у всех» — окончила вуз, стала бухгалтером, вышла замуж и родила ребенка. Но сложностей было все же больше, чем у многих. Так, некоторых работодателей смущало, что у потенциального сотрудника нет ноги.

— Бывало так, что на собеседовании моя компетенция устраивала, а вот травма смущала. Могли обсуждать: «Как же она будет работать, у нее же проблемы с ногой». Но ведь я — бухгалтер, сиди и работай, ходить и не нужно. Ну и к тому же — на собеседование я как-то пришла!

А вот с личной жизнью все вышло само собой. Катя однажды переехала в дом, где жил ее будущий муж.

Екатерина не любит, когда ее жалеют. Фото героя публикации.

— Сначала начала общаться с его мамой, они жили снизу. Соседка мне рассказывала про сына, а я все время думала — ну какой молодец, все делает, все успевает, бывают же такие мужчины. Ну а потом познакомились поближе, и закрутилось.

За ребенком Катя ухаживала сама: кормила, играла, укачивала. Признается, что не очень любит помощь в этом деле, у всех свои привычки и порядки. Правда пару раз падала с ребенком на руках. Но говорит, малышу ничего не грозило — он был на груди у мамы.

ПРОТИВ ЖАЛОСТИ

Сейчас Екатерина с мужем воспитывают сына и планируют еще одного ребенка. Девушка говорит, что, если не получится родить самой, возьмет малыша из детского дома. Ну а пока семье и так не скучно — с работы кроме мужа и сына ее встречают два кота, собака, хомяк и улитка.

Кстати, в офис и обратно Катя добирается сама — любит ходить пешком. Единственная проблема — внимание окружающих, не всегда приятное.

— Некоторые оборачиваются. А ребенок вообще может закричать: «Ой, мама, у тети нет ноги!» Но на детей я не обращаю внимания. Бывает, что и взрослые ведут себя странно. Например, стоишь в очереди, а тебе сразу говорят: «Пропускать тебя не буду, у самой все болит!» А я и не просила меня пропускать!

Девушка говорит, что хотела бы еще одного ребенка. Фото героя публикации.

Но есть и много просто участливых людей, которые помогают открыть дверь, могут что-то подать. По мнению Кати, отношение окружающих к людям с особенностями постепенно меняется.

— Мне нравится, когда показывают и рассказывают, что все это нормально. Правда я против жалости. Бедная, несчастная? Ничего подобного! Случилось и случилось, в конце концов жизнь продолжается.

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