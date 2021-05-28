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Общество28 мая 2021 9:00

«Несчастная? Ничего подобного!»: как ростовчанка научилась жить, потеряв ногу и пострадав от врачебной ошибки

Операции и четыре года на больничной койке не сломили Екатерину — она нашла работу, встретила любовь и родила ребенка
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
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Екатерина воспитывает сына. Фото героя публикации.

Екатерина воспитывает сына. Фото героя публикации.

Несколько лет назад ростовчанка Екатерина Соколовская попала в страшное ДТП и лишилась ноги. А после аварии ее ждали четыре года в больнице и многочисленные операции. Однако Катя научилась жить как все — работает, воспитывает ребенка и любит ходить пешком. Девушка рассказала «КП», как пришла в себя после травмы и сложно ли ей жить в городе.

ПСИХОЛОГА ВЫЗВАЛИ ОДИН РАЗ

Екатерина попала в ДТП в 2006 году, когда ей было всего 23. В тот день она спешила на работу и решила перебежать дорогу, думала, что успеет. Не успела – ее сбили два автомобиля.

Девушка встретила любовь. Фото героя публикации.

Девушка встретила любовь. Фото героя публикации.

— Очнулась в больнице, посмотрела в зеркало, поправила тушь. И поспешила на работу. Врачи говорят: «Вы помните, что случилось?» А я им: «Помню, но мне надо на работу!» Тогда мне в первый и единственный раз мне вызвали психолога, — вспоминает Катя.

Она провела в больнице четыре года: операции одна за другой, боль и жизнь в четырех стенах. Но Катя не отчаялась и даже успокаивала близких. А в перерыве между выпиской и новой госпитализацией успела поступить в университет.

— Я поступила в вуз, но потом пришлось взять академ. Из-за врачебной ошибки начались осложнения, положили снова. Зато когда выписали, я сразу сказала — теперь обратно точно не вернусь!

Сейчас сыну Кати уже девять. Фото героя публикации.

Сейчас сыну Кати уже девять. Фото героя публикации.

«КАК ЖЕ ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ?»

Катя скромно говорит, что после выписки все было «как у всех» — окончила вуз, стала бухгалтером, вышла замуж и родила ребенка. Но сложностей было все же больше, чем у многих. Так, некоторых работодателей смущало, что у потенциального сотрудника нет ноги.

— Бывало так, что на собеседовании моя компетенция устраивала, а вот травма смущала. Могли обсуждать: «Как же она будет работать, у нее же проблемы с ногой». Но ведь я — бухгалтер, сиди и работай, ходить и не нужно. Ну и к тому же — на собеседование я как-то пришла!

А вот с личной жизнью все вышло само собой. Катя однажды переехала в дом, где жил ее будущий муж.

Екатерина не любит, когда ее жалеют. Фото героя публикации.

Екатерина не любит, когда ее жалеют. Фото героя публикации.

— Сначала начала общаться с его мамой, они жили снизу. Соседка мне рассказывала про сына, а я все время думала — ну какой молодец, все делает, все успевает, бывают же такие мужчины. Ну а потом познакомились поближе, и закрутилось.

За ребенком Катя ухаживала сама: кормила, играла, укачивала. Признается, что не очень любит помощь в этом деле, у всех свои привычки и порядки. Правда пару раз падала с ребенком на руках. Но говорит, малышу ничего не грозило — он был на груди у мамы.

ПРОТИВ ЖАЛОСТИ

Сейчас Екатерина с мужем воспитывают сына и планируют еще одного ребенка. Девушка говорит, что, если не получится родить самой, возьмет малыша из детского дома. Ну а пока семье и так не скучно — с работы кроме мужа и сына ее встречают два кота, собака, хомяк и улитка.

Кстати, в офис и обратно Катя добирается сама — любит ходить пешком. Единственная проблема — внимание окружающих, не всегда приятное.

— Некоторые оборачиваются. А ребенок вообще может закричать: «Ой, мама, у тети нет ноги!» Но на детей я не обращаю внимания. Бывает, что и взрослые ведут себя странно. Например, стоишь в очереди, а тебе сразу говорят: «Пропускать тебя не буду, у самой все болит!» А я и не просила меня пропускать!

Девушка говорит, что хотела бы еще одного ребенка. Фото героя публикации.

Девушка говорит, что хотела бы еще одного ребенка. Фото героя публикации.

Но есть и много просто участливых людей, которые помогают открыть дверь, могут что-то подать. По мнению Кати, отношение окружающих к людям с особенностями постепенно меняется.

— Мне нравится, когда показывают и рассказывают, что все это нормально. Правда я против жалости. Бедная, несчастная? Ничего подобного! Случилось и случилось, в конце концов жизнь продолжается.

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