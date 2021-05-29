Новости Ростова-на-Дону на 29 мая 2021: взамен аксайских рынков могут построить два торговых комплекса

Проекты торговых комплексов рассмотрят на заседании совета по инвестициям. Фото: Александр РОГОЗА

Новости Ростова-на-Дону на 29 мая 2021 — подборка главных событий от «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

Одобрены два проекта по размещению оптово-розничных торговых объектов. Их рассмотрят на заседании совета по инвестициям при губернаторе. Если проекты одобрят, их включат в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».

Глава администрации Алексей Логвиненко отчитался о доходах. Согласно декларации, за год он заработал 14,2 миллиона рублей. В собственности у сити-менеджера не заявлены ни недвижимость, ни автомобили. В пользовании — дом и земельный участок.

Холодную воду будут отключать в нескольких микрорайонах и СНТ Ростова, а также в близлежащих поселках. Ранее КП уже публиковала полный список участков, которые останутся без воды.

В Ростовской области от коронавируса умер 27-летний мужчина. Как сообщили в донском правительстве, человек страдал от сопутствующего хронического заболевания. Всего за сутки скончались 14 зараженных — восемь женщин и шесть мужчин.

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