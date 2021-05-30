Карликовые бегемоты из Ростова-на-Дону отметили новоселье

Карликовые бегемоты обожают водные процедуры. Фото: ростовский зоопарк

В зоопарке Ростова-на-Дону для бегемотов лето началось в последние дни мая. Зоологи рассказали, что с наступлением теплых деньков перевели карликовых бегемотов из зимних домиков в уличный вольер. Здесь для забавных обитателей зоосада - большое раздолье: есть и бассейны, и зеленая лужайка.

- Карликовые бегемоты – теплолюбивые животные. Как правило, представителей Африки одними из последних в зоопарке переводят из зимних помещений в летние, - прокомментировали в зоопарке.

Теперь же, когда вода в уличных бассейнах прогревается и бегемотам комфортно в них купаться, дневное время они будет проводить на свежем воздухе. Питомцы Найма и Риф уже оценили всю красоту водных процедур. Так, удалось снять на видео, как один из бегемотов с удовольствием плавает в бассейне. В это время другой его сородич с аппетитом жует траву.

Животному нравится сочная трава. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

БЕГЕМОТЫ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Найма родилась в 2016 году в зоопарке в Дании. В 2018 году ее перевезли в Ростов. А вот Риф и вовсе родился на другом континенте. Он появился на свет в далеком 1972 году в Америке. За свою жизнь Риф немало путешествовал.

В 1973 году его отправили в Калининградский зоопарк, где он провел свою молодость и даже обзавелся потомством. В Ростов-на-Дону Риф переехал 30 лет назад. Совсем недавно ему исполнилось 49 лет. Он один из старейших карликовых бегемотов в мире. Почти полвека – это почтенный возраст, ведь средняя продолжительность жизни этого вида 35-40 лет.

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