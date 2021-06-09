Лекарство стоимостью 165 миллионов рублей выиграла донская семья с больным ребенком

Михаил из Азова. Фото: личный архив мамы ребенка

Семья Матвиенко из Азова, которая пытается выходить ребенка, больного мышечной атрофией, не может поверить своему счастью - они выиграли лекарство стоимостью в 165 миллионов рублей (!). Такая акция проходит лишь раз в год и собирает заявки отчаянных людей по всему миру. Однако до счастливого случая мама годовалого малыша пыталась своими силами собрать нужную сумму.

Михаил родился абсолютно здоровым и крепким мальчиком. Проблемы начались, когда ему исполнился год. Несколько месяцев назад малыш стал предпринимать первые попытки ходить, но постоянно падал, не мог удержаться на ногах. Обеспокоенная 23-летняя мама Галина повела его по врачам. Несколько обследований и консилиум врачей озвучил страшный диагноз - клинической случай спинальномышечной атрофии.

Врачи честно признались, что максимум ребенок доживет до 18 лет. В панике мама Михаила в одиночку, так как муж моряк и ушел в плавание, стала собирать документы и трубить во все инстанции, чтобы помочь своему чаду. Лекарство, которое необходимо ввести всего раз в жизни, производит единственная швейцарская компания. Одна упаковка стоит 165 миллионов рублей. Начался сбор средств. Семье переводили кто сколько сможет. Однако за несколько месяцев не удалось собрать даже одного процента от общей стоимости препарата.

Последняя надежда была на выигрыш в "лотерею" от компании-производителя, проходящую раз в год . Галина подала документы на участие и несколько дней назад узнала, что оказалась в числе победителей.

- Мне позвонили из Москвы, так как подавали заявку через столичного врача. Рассказали, что мы и еще одна семья из Казани получит препарат бесплатно. Я до сих пор не могу поверить такому счастью, - говорит мама мальчика. - Теперь поедем в столицу, чтобы ввести лекарство, затем предстоит длительный курс реабилитации. Собранные деньги, а это примерно 1,3 миллиона рублей, мы потратим на восстановление.

Стоит отметить, что каждый год в лотерее участвуют десятки тысяч человек. Выигрывают всего несколько семей, среди которых в этот раз оказались азовчане.

- Хочу поблагодарить "КП-Ростов-на-Дону" за публикацию и помощь в сборе средств на лечение моего малыша. Я верю, что теперь у нас все будет хорошо, - сказала Галина.

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