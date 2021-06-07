В Ростовской области полиция проверят информацию о том, что в кадетском корпусе друзья сломали подростку ноги

В больнице юному кадету диагностировали перелом Фото: Олег Укладов

В Ростовской области полиция выясняет детали конфликта, который произошел в одном из кадетских корпусов. Как сообщает городской паблик "Ростов Главный", в учебном заведении 12-летнему мальчику сломали ногу. Якобы, это произошло перед началом летних каникул в спальном корпусе.

Так, ребенок в тот вечер был дежурным и раздавал постельное белье. Но две простыни оказались лишними. Тогда мальчик предложил соседям по спальне взять их себе. Подростки подбежали к дежурном и начали выхватывать из рук простыни. А потом один из кадетов, якобы, стащил с кровати постельное белье, и мальчишки начали по нему топтаться.

Дежурный отказался убирать за хулиганам. Это, вроде как, крайне не понравилось некоторым из подростков. Тогда трое шестиклассников подбежали к мальчишке, схватили его.

По неподтвержденной информации, один кадет держал Пашу (имя изменено - прим. ред.) за голову, второй – за ноги. А третий бил. Один из ударов был таким сильным, что Павел заплакал. Тогда подростки прекратили побои и разбежались спать.

Мальчик не стал в этот день жаловаться матери. Обо всем женщина узнала только тогда, когда сын приехал домой на выходные.

Мать отвезла Пашу в больницу и выяснила, что у ребенка – перелом лодыжки. Женщина написала заявление в полицию.

- По факту обращения проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В свою очередь, один из сотрудников кадетского корпуса, пожелавший сохранить анонимность, уверяет, что мать все выдумала.

Как рассказал корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" мужчина, ребенок мог сломать ногу дома. В качестве основного аргумента он приводит тот факт, что на утро после конфликта, который, якобы, имел место быть между мальчишками, и после которого у Паши была сломана нога, мальчишки маршировали по плацу. Причем, делали это четко, нога в ногу, с улыбками на лице.

- Паша в строю тоже был, и он не был похож на человека, у которого сломана нога. Кстати, это построение есть даже на видео, - сказал мужчина.

Теперь окончательное слово за полицией. Кстати, внутреннюю проверку после сообщения в соцсети начало и руководство корпуса.

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