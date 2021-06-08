«Шикарные формы»: подписчики в восторге от нового снимка Татьяны Котовой в пикантном наряде

Донская красавица снова покорила читателей. Фото: личная страница героя публикации в Instagram.

Обладательница точеной фигуры, модель и певица Татьяна Котова, опубликовала в своем профиле в Instagram свежее фото и привела подписчиков в восторг. На снимке 35-летняя красотка родом из Ростовской области, обладательница титула «Мисс Россия 2006» и бывшая участница группы «Виа Гра» предстала в откровенном купальнике глубокого черного цвета и соблазнительных босоножках на высоких шпильках.

- Наконец-то пришло тепло! Все раздеваются и я тоже, - сопроводила коротким комментарием свое фото Татьяна.

«Просто огнище, фигура безупречна. Видно, что девушка дружит со спортом», - прокомментировал подписчик новый снимок Татьяны. Фото: личная страница героя публикации в Instagram.

Также дива украсила талию и шею модными в этом году цепями, надела крупные серьги-кольца и мощные цветные очки. Ну а длинной идеально ровной косой Татьяна завершила футуристический образ.

Но поклонники и поклонницы, разумеется, в первую очередь поспешили сделать комплименты ее идеальным пропорциям. «Таня, ты бомбически красива», фигура просто шедевр», «Вау, богиня! Шикарные формы», «Просто огнище, фигура безупречна. Видно, что девушка дружит со спортом». Не обошлось и без юмора среди комментариев: «Таня, пора уже тебе в депутаты! Народ одобрит!»

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