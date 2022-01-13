Ростовчане жалуются на лютый холод в городских автобусах

Жители Ростова-на-Дону жалуются на холод в городском транспорте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону ударили настоящие январские морозы. В четверг, 13 января, утром столбик термометра показывал минус 13 градусов. Несмотря на холод, водители городских автобусов не стали включать печки в салонах. Об этом корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали пассажиры городского транспорта, на себе ощутившие все «прелести» поездки в неотапливаемых автобусах.

"ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ"

При этом, как говорят горожане, такая ситуация наблюдается на многих маршрутах. Так, Анна Буракова живет в Левенцовском микрорайоне. На работу в офис, расположенный в центре города, добиралась на автобусе № 71.

- Эта поездка стала испытанием на прочность. В салоне было ужасно холодно! Я попросила водителя включить печку, но он проигнорировал. Более того, на остановках стоял по минут семь и, конечно, с открытыми дверями, - поделилась впечатлениями с «Комсомолокой» ростовчанка.

Еще одна жительница Ростова, проживающая в Западном микрорайоне, сравнила утреннюю поездку в городском транспорте с пытками.

- На работу добираюсь двумя автобусами: № 16 и № 78. Ни в одном сегодня не работало отопление. При этом еще и «ползли» очень долго из-за пробок, - рассказала Светлана Литвинова.

"ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО"

Впрочем, жители Западного в своей проблеме не одиноки. Такая же ситуация и в транспорте, следующем из Суворовского микрорайона в центр.

- Добиралась до офиса на автобусе № 1. Печка не работала, пассажиры просили включить отопление, но водитель этого так и не сделал. На мой взгляд, это издевательство над людьми. Вы знаете, когда повысили оплату за проезд, я надеялась, что в автобусах станет комфортнее. Но нет: чуда не произошло. Сейчас автобусы похожи на морозильные камеры, ну а летом превратятся в душегубки. Предполагаю, что в жару также не будут торопиться включать кондиционеры, - пожаловалась на транспорт Олеся Сапрыкина.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону сообщили, что руководителям транспортных предприятий дано поручение провести инструктажи с водителями об условиях эксплуатации подвижного состава зимой, а также о недопущении длительного простоя на остановках с открытыми дверьми.

- Департамент транспорта просит граждан, обращаться в колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками для оперативного принятия мер реагирования, сообщив гос. номер автобуса и номер маршрута. Контроль за работой отопителей салонов подвижного состава общественного пассажирского транспорта находится на постоянном контроле Департамента транспорта города Ростова-на-Дону, - прокомментировали в администрации.

АЛЛО!

На холод в городских автобусах ростовчане могут пожаловаться, позвонив на круглосуточную горячую линию по вопросам транспортного обслуживания населения: тел. 8-800-222-76-76.

"КОМСОМОЛКА" У АППАРАТА

А как обстоит ситуация в транспорте, на котором добираетесь вы? Пишите и присылайте фото на WhatsApp редакции: 8-909-409-00-00. А мы передадим все номера маршрутов в Департамент транспорта города.

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