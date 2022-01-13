Автобус с 18 детьми врезался в легковушку на трассе в Ростовской области

Столкнулись автобус Mercedes-Benz и «ВАЗ-2107». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 13 января, в Ростовской области на трассе Ростов - Таганрог автобус с детьми врезался в «ВАЗ-2107». В итоге пострадали два человека - пассажиры легковушки, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

- Несчастный случай произошел около 13.10. Автобус Mercedes-Benz ехал из Донецка в Ставрополь. На одном из перекрестков водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с «ВАЗом», который находился впереди и должен был повернуть налево. В этот момент в салоне было 18 ребят школьного возраста. Дети не пострадали, а вот в отечественном авто травмы получили 41-летний мужчина и женщина 46 лет. Они были пассажирами, - рассказали в УГИБДД.

После дорожного ЧП детей пересадили в другой автобус, сейчас они уже в пути. Водителю пассажирского транспорта, который устроил ДТП, запретили продолжать поездку. Сначала оформят аварию, и только потом он сможет уехать. Авто получило небольшие механические повреждения.

Похожий случай в Ростовской области произошел в сентябре прошло года. Тогда на трассе иномарка въехала в автобус с 38 детьми. К счастью, эта авария обошлась без жертв и пострадавших.

В ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения. Нужно всегда следить за дистанцией между машинами и боковым интервалом.

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