Ростовский каскадер выполнил смертельный трюк, пролетев маршрутку насквозь

Это уже 71-й смертельный трюк на счету у каскадера. Фото: ШУМЕЙКО Юрий

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев совершил 71-й по счету смертельный трюк: он пролетел насквозь салон микроавтобуса на полном ходу и поделился достижением со своими подписчиками в «Инстаграме».

Те, кто следит за его успехами уже привыкли к его, казалось бы неограниченным возможностям: то он на легковушке проехал под ехавшей на полной скорости фурой, то сталкивал в воздухе две машины, то летит сквозь бочку с высоты в реку. На этот раз зрители особенно волновались: экстремал только оправился после перелома позвоночника, который он получил во время очередного трюка. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали подробности.

Самое тяжелое при выполнении трюка - ждать, считает Евгений. Фото: ШУМЕЙКО Юрий

ВЛЕТЕЛ В «ЛОБОВОЕ»

На видео длинной всего несколько секунд в замедленной съемке видно фантастическую картину. Камера под потолком снимает салон изнутри, в котором нет лобового стекла, задних дверей, демонтирован весь правый ряд кресел: остались только четыре слева: водительское и три пассажирских.

И тут видео становится максимально абсурдным: пассажиры в полуразобранной маршрутке читают книгу, смотрят в окно, как вдруг оранжевая фигура болидом прошивает очищенный от кресел правый ряд.

- Я стал первым человеком, который пролетел сквозь машину. 6 метров 80 сантиметров. Трюк выполнен! - говорит с удовлетворением от проделанной работы Евгений.

ЧУТЬ НЕ РАЗДРОБИЛ ПЯТКУ

На другом видео с камеры, установленной вне автомобиля видно, что Евгений не прыгал, не летел навстречу машине, а, лежал на конструкции из скрепленных ящиков на уровне лобового стекла и сосредоточившись, ждал. Когда машина на скорости 80 километров в час наехала на «пьедестал», каскадер по инерции пролетел сквозь кузов.

При пролете Евгений зацепил ногой машину. В металле - серьезная вмятина. От раздробленной пятки спортсмена спасли мотоботинки, которые приняли на себя удар, и от них даже отлетел фрагмент.

- Когда утром встал, первое, что пришло в голову: «Дайте я лягу на эту конструкцию и сделаю трюк!» Самое тяжелое — это ждать, - делится Евгений. - Ждать, когда на тебя поедет эта машина. И вот эти минуты до трюка — самые тяжелые, потому что ты просто воюешь с самим собой.

ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Вероятно, воевать пришлось серьезно. В сентябре, выполняя по счету Евгения, свой 68-й трюк, каскадер сломал позвоночник. Тогда он перелетел на машине через реку и после жесткого приземления оказался в больнице.

Евгению пришлось заново учиться ходить, но уже с больничной койки он обещал своим подписчикам, что пока он борется за полноценную жизнь, берет перерыв, но вернется.

Травма требовала восстановления до полугода, но уже в октябре он снимал новый трюк: лежа на крыше мчащейся легковушки, он подпрыгнул и пролетел сквозь металлическую бочку. А к середине января тренировки привели к полету сквозь маршрутку. Видео набрало уже под 900 тысяч просмотров.

Успешный трюк - это когда подписчики в шоке, а команда довольна. Фото: ШУМЕЙКО Юрий

- Как это эффектно изнутри сморится! Будто и впрямь Супермен пролетел по делам, - поражен один из подписчиков.

- Обычный день в России, - острит второй.

- За проезд не передал, - шутит третий.

Как уверяет сам Евгений, до него такой трюк в мире еще никто не выполнял. А после отметил достижение с друзьями в кафе с именным тортом, на котором голливудский Супермен летит навстречу маршрутке.

Супергероический торт в честь очередного достижения. Фото: личная страница Евгения Чеботарева в "Инстаграме"

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