В Ростове неизвестный сообщил о минировании семи школ

В Ростове неизвестный сообщил о минировании нескольких школ. Фото: читатель "КП"

Ростовские правоохранители снова получили информацию о минировании шести городских школ. Как рассказал источник "КП-Ростов-на-Дону" первое сообщение поступило рано утром. Речь шла о школе, что на улице Максима Горького - № 49.

Позже стало известно еще о пяти адресах. Речь идет об учебных заведениях №60 - на пр. Коммунистическрм, № 27 - на ул. Кривоноса, № 83 - на ул. Ставского, № 32 на ул. Фрунзе, а также на Северном - школа №6 - на пр. Королева и на Западном - № 87 на ул. 2-я Краснодарская.

В настоящее время на местах дежурят машины спецслужб. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что сейчас информация уточняется.

К слову, подобный случай массового минирования школ происходит уже второй раз за две недели. На прошлой недели поступили сообщения о минировании 92 городских школ. Но, к счастью, ни одно из сообщений не подтвердилось.

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В сети появились сообщения о минировании, которые получили школы Ростовской области.