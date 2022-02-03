Как шестилетний мальчик погиб под колесами КамАЗа на глазах у старшей сестры в Ростове

Сотрудник Госавтоинспекции выясняют детали смертельной аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чудовищная трагедия, которая произошла вечером в спальном районе 2 февраля, потрясла Ростов. На пешеходном переходе - на проспекте 40-летия Победы - под колесами "КамАЗа" скончался шестилетний мальчик.

"ЖЕНЩИНА И ДЕТИ УСПЕЛИ ОТСКОЧИТЬ"

- По предварительным данным, 33-летний водитель не справился с управлением, вывернул на разделительный газон, допустив наезд на мальчика, который в тот момент заканчивал переход проезжей части дороги вместе с 11-летней сестрой и тетей, - прокомментировали случившееся в Управлении ГИБДД России по Ростовской области.

Женщина и девочка успели отскочить, а вот мальчик - нет. Он скончался под колесами грузовика на глазах у родных ему людей. Известно, что кроме экстренных служб на место трагедии приезжала и заведующая детского сада. С ее слов, машина снесла бордюр и столб.

По факту случившегося проводится проверка, в результате которой, предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Грузовик вылетел на разделительный газон. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

"ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ПОРЯДОЧНАЯ СЕМЬЯ"

В детском саду, в который ходил ребенок, все еще приходят в себя. Там корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" рассказали подробности случившегося. По словам сотрудницы учреждения, в тот вечер за воспитанником пришли его тетя по линии отца и сестра.

Со слов сотрудников детского сада, одна из родительниц стала свидетелем страшной трагедии. Женщина ехала по той же дороге, что и грузовик. Она говорит, что водитель несся на огромной скорости, не уступая никому дорогу, по третьему, ближайшему к разделительной полосе, ряду.

- Мы хорошо знаем семью. Мама мальчика раньше работала в садике, потом устроилась кассиром в магазин неподалеку. Это очень хорошая порядочная семья. Старшая сестра также к нам в садик ходила, - рассказывает собеседница.

Сейчас родители детей, ходивших в одну группу с мальчиком, собирают деньги, чтобы хоть как-то поддержать семью, на которую обрушилось тяжелое горе.

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