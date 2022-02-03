В Ростов вернулся осужденный в Шри-Ланке за сбор жуков зоолог Александр Игнатенко

Александр рассказал, как боролся за возможность вернуться на родину Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ростовчанин Александр Игнатенко, которого вместе с двумя товарищами осудили в Шри-Ланке за сбор жуков и приговорили к выплате штрафа более 3 миллионов рублей или тюремному заключению на десятки лет, вернулся домой. Его встречу с супругой Еленой на главном ж/д вокзале застал корреспондент «КП — Ростов-на-Дону». Александр подробно рассказал, как оказался беспомощным за рубежом и как боролся за право вернуться домой.

ПОВЕСИЛИ ВСЕ ГРЕХИ

- У нас сразу отобрали телефоны, причем вырвали прямо из рук, - вспоминает события почти двухлетней давности Александр. Тогда, 26 февраля 2020 года, он вместе с двумя товарищами оказались за решеткой шри-ланкийской тюрьмы. - Вещи еще у нас отобрали без какой либо описи и фиксации — без опечатывания. По их закону это нарушение цепочки расследования. Неопечатанные вещи были вдали от нас, и там могло оказаться что угодно. Половина вещей просто пропала — сказали, что их не было, половину привезли в суд и все равно отняли. По вещам я думаю, что ущерб составил около 100-150 тысяч рублей. Не вернули фотоаппараты, телефоны. Если пересказать своими словами протокол, то получится примерно так: «Вы на них фотографировали своих жертв, и если вернетесь в Россию, покажете своим соотечественникам, и к нам поедут «хищники».

Ученые предложили просто изъять флеш-карты из фотоаппаратов, а технику им вернуть, но суд настоял на своем.

Елена ждала мужа почти два года Фото: Артур СЕЛИМОВ

«ЖУКИ НЕ СНИЛИСЬ»

Александр рассказал, что злополучные жуки ему в кошмарах не являлись. А снился дом.

- Все время хотелось оказаться дома, на работе, с родными, - делится Александр.

Как пояснил ученый, компания фотографировала самых разных жуков.

- Мне, как зоологу, в принципе интересно все, что вокруг меня живет. У меня есть много коллег в зоологическом институте РАН, местных наших ростовских энтомологов. И всем снимки интересны, но не каждый поедет в Шри-Ланку, потому что у нас не такая большая зарплата. Мы в разные места ездим, делаем снимки и потом меняемся. Это нормальная практика.

Зоолог рассказал, что трем ученым вменяли попытки вывезти из страны необычно огромного запретного багажа.

Не оплати вовремя судебный штраф, супруги не увиделись бы десятки лет Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЗА КАЖДУЮ КОСТОЧКУ - ШТРАФ

- Из отеля у нас забрали все вещи, вплоть до косточек от папайи, грейпфрута, что мы на рынке купили накануне и съели. И посчитали каждую косточку, прокалькулировали — они все фигурировали в деле, и штраф назначен за каждую косточку, провели пропаганду в местных СМИ: «У них было полтысячи животных!», - рассказывает вернувшийся домой.

Дошло до того, что в местных газетах россиянам приписывали попытку вывоза позвонков китов и метровых кораллов, рассказал Александр.

- Мы эти газеты купили и показали в суде: «Посмотрите, какого размера у нас был багаж, как мы могли это все таскать». Помимо этого, они сказали, что опечатали наши вещи накануне вечером, когда нас задержали 26-го (февраля 2020 — прим.ред). Но они сделали ошибку. Нас с неопечатанными вещами сфотографировали утром при дневном свете и выдали это в газету. Мы эти газеты принесли в суд: «Говорят, что опечатали в семь часов, а в это время там уже темнеет всегда вне зависимости от времени года». В суде удивились, но все это замялось, - делится подробностями ростовчанин.

«ГОВОРИЛИ: «МЫ ВАС ТУТ БУДЕМ ДЕРЖАТЬ ГОДАМИ»

Первые полтора месяца ростовчанин и его товарищи оказались в изоляции. Александр признается, что это было большим стрессом для него.

- Ловят иностранца, его сажают в тюрьму без связи хоть с кем-то даже из консульства, ни с кем — невозможно сказать, что такое происходит. Получается, в изоляции, в тюрьме. Побыв там полтора-два месяца, человек уже будет согласен на все, - рассказывает ростовский зоолог. - Нам удалось вырваться из этой тюрьмы, и дальше начало тянуться — два года прошло. Нам говорили: «Мы вас будем тут держать годами». Как это расценивать как не давление? Если есть возможность такого— без расследования и нормального судебного процесса, то я считаю, что это очень грубое нарушение прав человека. Считаю, что мировому сообществу нужно обратить очень серьезное внимание на то, что происходит.

Первым делом Александр займется здоровьем, подорванным за два года на чужбине Фото: Артур СЕЛИМОВ

СОБРАТЬ ДЕНЬГИ НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ

Александр рассказал, что после полутора месяцев тюрьмы ему вместе с друзьями удалось выйти на свободу. Им пришлось снимать гостевую комнату. А поскольку трудовых виз у мужчин не было, зарабатывать они на существование не могли.

- Близкие, неравнодушные люди — много кто пересылал помощь. Мама моя — пенсионер, жена одна тянула ипотеку, то есть наше проживание невозможно было обеспечить. А там еще еда дороже, чем наша. У меня была язва желудка, у Николая - перелом, - рассказал Александр Игнатенко. - Спасибо всем неравнодушным людям, фондам — кто нас поддерживал все это время морально и материально, иначе мы бы просто не пережили эти два года.

ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ДОМА

В конце января, когда был оглашен приговор в Шри-Ланке, супруге Елене через организованный сайт удалось собрать 625 тысяч рублей для уплаты штрафа, но этого все равно было слишком мало. Суд постановил осужденным до 11 марта выплатить штраф, эквивалентный 3,3 миллиона рублей. Если бы россияне не нашли денег, остались бы в тюрьме на десятки лет. Но на помощь пришел один из фондов.

- Я еще не поняла, что все закончилось, - делится супруга Елена. - У меня еще много забот, и подумать об этом пока не могу.

Журналисты надеялись на романтичные кадры встречи влюбленных после почти двухлетней разлуки. Но эмоции супруги на камеру не проявили, а оставили для дома.

- Никуда пока не поедем, в театр не пойдем, - ответила Елена на вопросы. - Для начала Саша будет поправлять свое здоровье.

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