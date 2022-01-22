Задержанный в Шри-Ланке за сбор жуков зоолог из Ростова Александр Игнатенко прокомментировал вынесенный приговор

Александр Игнатенко прокомментировал вынесенный приговор. Фото: аккаунт Александра Игнатенко в соцсети Вконтакте

Донской зоолог Александр Игнатенко, задержанный в Шри-Ланке за сбор жуков, прокомментировал "КП - Ростов-на-Дону" приговор, вынесенный им с коллегами. Напомним, что в пятницу, 21 января, трех российских ученых приговорили к штрафу в 2 миллиона 885 рупий.

- Мы все два года, что здесь находимся, ожидали, что это все же как-то нормально разрешится и хорошо закончится. Мы до последнего надеялись, что справедливость восторжествует, что мы сможем доказать свою правоту и невиновность, но, к сожалению, нам сказали, что, если мы что-то хотим доказывать, то это займет многие годы - три, пять, восемь лет - неизвестно сколько, - рассказал ростовский зоолог.

Ученый также сообщил, что за эти годы порядком ухудшилось здоровье как его самого, так и его коллег. Кроме того, они испытывают проблемы с финансами, что еще больше осложняет ситуацию. Зоологам приходится проживать и питаться за свой счет, а для этого они занимают деньги у родственников, так как, не имея трудовой визы в Шри-Ланке, они работать не могут и, соответственно, и получать зарплату.

- Чтобы себя обеспечить едой, мы вынуждены были все это время брать деньги у наших пожилых родителей, которые являются пенсионерами и не работают, чтобы у нас была возможность иметь хоть какую-то чашку риса и самую дешевую крышу над головой, чтобы как-то протянуть это все время, - поделился Игнатенко.

Сейчас зоологи живут только надеждой на то, что им все-таки удастся в указанный срок собрать необходимую сумму, оплатить штраф и вернуться на родину, где им ничто не помешает быть рядом с близкими, себя обеспечивать и получать квалифицированную медицинскую помощь.

- Мы обращаемся за помощью. Родственники и друзья уже создали сайт с реквизитами для помощи и открыли сбор средств, потому что только своими силами мы, к сожалению, не сможем потянуть те деньги, которые от нас хотят. Чтобы такую сумму собрать, мне нужно работать три с лишним года, при этом не тратя ни копейки..., - посетовал ученый.

Сейчас зоологи уповают только на помощь неравнодушных людей. Сам Александр даже не знает, как им удалось бы все это пережить без поддержки соотечественников с доброй душой.

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Если они вовремя не выплатят сумму, их ждет тюрьма.