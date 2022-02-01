«Каким-то чудом собрали деньги, жду!»: жена осужденного за сбор жуков в Шри-Ланке ростовчанина почти два года не видела мужа

Александра и двух его товарищей осудили к выплате штрафа более 3 миллионов рублей. Фото: аккаунт Александра Игнатенко в соцсети Вконтакте

Эта история держала в напряжении почти два года. Ростовский зоолог Александр Игнатенко вместе с двумя товарищами в конце февраля 2020 года попал под стражу в Шри-Ланке за сбор жуков. 21 января суд признал из виновными, и ученым оставалось либо собрать огромную сумму штрафа до 11 марта, или остаться в тюрьме на чужбине на десятки лет. Но сегодня Александр вылетает в Россию. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» связался с его супругой.

ВМЕСТЕ С УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СКАМЬИ

Тихий и спокойный голос Елены все-таки выдает волнение. Она ждала этого почти два года, надеясь на лучшее, но все обстоятельства указывали на то, что этого лучшего не случится. А теперь считанные часы, может день остались до встречи.

Александр и Елена вместе с институтской скамьи. Он стал зоологом, она трудится научным сотрудником в онкоинституте. И поездка для изучения местной фауны в Шри-Ланке не предвещала никакой беды. Но в феврале 2020 года муж оказался задержан.

Местные стражи порядка вменяли ему и товарищам умерщвление насекомых, что в стране строго карается. Ученые же утверждали, что просто фотографировали уже мертвых жуков.

21 января местный суд приговорил их к крупному штрафу в 2 миллиона 885 тысяч шри-ланкийских рупий, что в переводе на нашу валюту - 3 миллиона 350 тысяч рублей, или долгому заключению в тюрьме. Деньги нужно было выплатить до 11 марта, иначе грозил срок.

Если бы осужденные не нашли деньги до 11 марта, их бы оставили в тюрьме на долгий срок. Фото: аккаунт Александра Игнатенко в соцсети Вконтакте

«УЗНАЮ ПОСЛЕДНЕЙ»

- Я ждала его почти два года. В конце февраля ребят задержали в Шри-Ланке, - вспоминает Елена.

Супруга организовала специальный сайт и группу по сбору средств для российских ученых, чтобы была возможность выплатить штраф. С прошлого мая удалось собрать 625 тысяч рублей, но этого все равно было слишком мало.

- Не знаю всех подробностей. Ребята оформляли документы, были заняты. Дни были очень напряженные. Я даже ничем не могу помочь, к сожалению, отсюда и информацию часто узнаю последней, - поделилась Елена.

Сейчас на время у Елены и Александра нет связи.

- Скорее всего он летит в Москву. У ребят даже сим-карт российских нет. Как выйдут на связь, будем решать, как он будет добираться в родной город, - призналась супруга.

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