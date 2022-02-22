"Ошибка и вас нет!": ростовский каскадер провалился под землю, прямо перед движущим на него спорткаром

Подписчики советуют парню ехать в Голливуд. Фото: стоп-кадр видео chebotarev_life

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев шокировал Интернет-пользователей своим новым трюком. Смельчак опубликовал видео, где он провалился под землю, прямо перед движущим на него спорткарром.

- Оставил доли миллисекунд до столкновения, - описал свой смертельный номер Евгений на странице в Инстаграмм. - Даже не вздумайте повторять: ошибка и вас нет!

Всего за сутки видео посмотрели почти 124 тысячи пользователей Сети. Поклонники оценили работу виртуозного трюкача, оставив сотни комментариев под роликом.

- Ой, не за горами Голливуд, Женя! - написал один.

- Так рискуешь, похлеще чем Джеки Чана, — восхитилась другая подписчица.

К слову, не так давно - сразу после новогодних каникул - Евгений пролетел сквозь микроавтобус. В его копилке десятки эффектных трюков, после выполнения одного из которых он, по его словам, сломал позвоночник.

Первые шаги после операции парень также опубликовал в своем микроблоге. Многие были уверены, что после пережитого ростовчанин бросит свое рискованное занятие.

Стоит отметить, что Евгений Чеботарев - профессиональный каскадер, в каждом своем ролике он предупреждает - повторять такие трюки не стоит - это опасно для жизни.

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- Трюк стоил мне перелома позвоночника, я в больнице. Не хотел вас подвести и нажал на полный газ, BMW это сделала. В сумме полет 40 метров. Друзья теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв. Я справлюсь, спасибо за поддержку! - написал в своем аккаунте в Инстаграме Евгений Чеботарев. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«С улицы в Hollywood»: Ландшафтный дизайнер из Ростова-на-Дону на скорости влетел в ледяное озеро на горящей машине

- Там, где вы тормозите, я нажимаю на газ, - такими словами встречает страничка ростовчанина Евгения Чеботарева в сети. 27-летний парень выделывает такие трюки — аж дух захватывает: то висит над пропастью на высоте десятки метров, то заезжает на горящей машине в ледяное озеро.(подробности)