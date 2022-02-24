Ростовский политтехнолог рассказал, на что можно рассчитывать после спецоперации России в ДНР и ЛНР

Колонна автомобилей военного назначения на дороге в Ростовской области. Фото: Стрингер/ТАСС

Какие последствия могут быть у спецоперации России в ДНР и ЛНР, объявленной президентом Владимиром Путиным в четверг, 24 февраля, сегодня задумываются не только жители приграничной Ростовской области. В «КП — Ростов-на-Дону» связались с политтехнологом Дмитрием Абросимовым, чтобы узнать о ближайших и долгосрочных перспективах событий.

- Не хочется, чтобы люди поддавались панике. Но стоимость валюты, например, уже поднялась: евро перевалил за сто рублей, доллар дошел до этой отметки. Цены поднимутся, - говорит политтехнолог.

- Работа по приему беженцев, по обеспечению этих людей всем необходимым продолжается сейчас в Ростовской области. Если понадобится, область первой будет принимать и раненых из республик Донбасса. Первые два освобожденных участка - это станица Луганская и Счастье, которые находятся в ЛНР.

Что касается военной операции, ЛНР вернется к административным границам - это 100 процентов. Сейчас наши войска уничтожают военную инфраструктуру на территории Украины. То есть наносят точечные удары, бьют, например, по взлетным полосам, то есть украинская авиация не будет подниматься, а пограничники, как было заявлено, сопротивления не оказывают.

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